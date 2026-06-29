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rupor.md logorupor
29 Iunie 2026, 08:42
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Platforma DA are un nou președinte

Secretarul general al Platformei DA, Liviu Vovc, a fost ales în funcția de președinte al partidului. Despre aceasta a anunțat Dinu Plîngău, care a condus formațiunea din 2022.

Platforma DA are un nou președinte.
Platforma DA are un nou președinte.

În același timp, deputații Dorin Plîngău și Stela Macari au revenit ca membri ai Biroului Politic Național și ai Consiliului Politic Național. Plîngău a declarat că va susține noul lider al Platformei DA. Potrivit lui, Vovc cunoaște bine situația din interiorul partidului și ar trebui să se ocupe de pregătirea echipei pentru viitoarele alegeri locale, scrie rupor.md.

„Liviu Vovc este cea mai potrivită persoană pentru această funcție în acest moment: este harnic, dedicat cauzei și știe cel mai bine cum stau lucrurile în partid. Sunt convins că va face față sarcinilor pe care partidul le-a stabilit în contextul viitoarelor alegeri locale, unde actualii primari, consilieri locali și raionali speră la un nou mandat, iar alți membri ai partidului doresc să obțină sprijin politic și logistic pentru a fi aleși la nivel local”, a scris Plîngău.

Plîngău a mai spus că Platforma DA trebuie să înceapă negocieri cu partidele pro-europene extraparlamentare. În opinia sa, după ultimele scandaluri politice, Republica Moldova are nevoie de o alternativă pro-europeană, dar nu de un nou proiect populist.

„În contextul situației politice actuale, cu scandaluri recente și dispute publice, Republica Moldova are nevoie de o alternativă pro-europeană, dar nu populistă, ci cu oameni profesioniști și cinstiți, care acum sunt răspândiți în diferite partide mici sau se află în societatea civilă. Nu cred că avem nevoie de partide noi, avem nevoie de echipe și oameni mai uniți”, a spus el.

Plîngău a condus Platforma DA din mai 2022. În prezent este deputat în Parlament și face parte din fracțiunea PAS.

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