Plahotniuc: Cât timp veți mai permite să fiți mințiți și jefuiți?.

Condamnat la 19 ani de închisoare, fostul lider al PDM a declarat că, în tot acest timp, a urmărit cu atenție evenimentele și evoluția situației din țară. Ceea ce se întâmplă l-a caracterizat drept o „degradare”.

„Am urmărit cu atenție ce se întâmplă și am simțit o durere amară din cauza modului viclean în care au fost înșelați oamenii acestei țări. Ați fost păcăliți! Ați fost convinși la alegeri cu promisiuni frumoase, lozinci înălțătoare și zâmbete prefăcute, iar astăzi v-ați trezit ostaticii unei puteri cinice și ipocrite, care se gândește la voi doar atunci când trebuie să numere voturile voastre și să recalculeze banii din buzunarele voastre pentru a decide cât să mai mărească taxele și impozitele, ca să vă ia chiar și puținul care a mai rămas”, a scris Plahotniuc.

Fostul lider al PDM se întreabă „chiar acesta era viitorul pe care și-l imaginau cetățenii în anii 2019–2020–2021, când democrații au fost îndepărtați de la putere, iar locul lor a fost luat de politicienii iresponsabili „galbeni”?”.

„Gândiți-vă: atunci statul era încă puternic și funcționa normal, iar astăzi mica noastră țară este distrusă zi de zi, pas cu pas.

Despre mine, referitor la perioada guvernării democratice din 2016–2018, s-au putut exprima diverse critici, pentru că nu totul a fost perfect, au fost greșeli pe care le regret. Dar vă spun cu toată convingerea, iar oamenii care au lucrat alături de mine știu bine acest lucru: nu a fost o zi în care eu și echipa Partidului Democrat din Moldova (PDM) să nu discutăm și să nu analizăm cum să facem viața oamenilor mai sigură și mai prosperă. Cum să îmbunătățim calitatea drumurilor, să creștem salariile, să menținem tarifele la gaz și energie electrică la un nivel minim, cum să oferim ajutor suplimentar pensionarilor, cum să construim „Arena Chișinău”, cum să păstrăm ordinea în țară și multe altele. Ne-am preocupat să arătăm oamenilor cele mai bune rezultate posibile ale muncii noastre la guvernare.

Și rezultatele în economie, investițiile în localități, ordinea publică și disciplina în instituțiile de stat au demonstrat că eforturile noastre nu au fost zadarnice — au adus rezultatele necesare. Faptele noastre corespundeau promisiunilor noastre.

Desigur, au fost și cei care ne-au criticat. Dar, în ciuda acestui fapt, am muncit mult ca să demonstrăm cetățenilor Moldovei că știm să gestionăm eficient țara. Și rezultatele alegerilor parlamentare din 2019 au confirmat acest lucru. Din 2016 nivelul de susținere publică a Partidului Democrat a crescut semnificativ: oamenii au votat pentru noi cu încredere și am obținut 30 de mandate în parlament la alegerile din 2019. Astfel, Partidul Democrat a devenit singurul partid politic din istoria Republicii Moldova care, aflându-se la guvernare, a crescut substanțial sprijinul alegătorilor, nu l-a pierdut, așa cum se întâmplă de obicei cu partidele aflate la putere.

Nici eu personal, nici echipa PDM nu am avut privilegiul de a beneficia de bunăvoința unor ambasade străine sau lideri externi, pentru că în perioada guvernării noastre nu am acceptat condițiile impuse din exterior care contraveneau demnității noastre naționale, independenței politice a statului, securității economice a cetățenilor și tradițiilor creștine ale poporului nostru. Dar tocmai pentru că nu am avut indulgență din partea partenerilor externi, am fost extrem de responsabili și dedicați cauzei noastre, pentru că înțelegeam: încrederea oamenilor se câștigă nu prin credite externe cerute cu insistență, nu prin lozinci și vorbe goale, nu prin medalii, premii și laude din capitale străine, ci prin fapte concrete și realizări aici, acasă, în fiecare zi”, afirmă Plahotniuc.

Totodată, Vlad Plahotniuc a enumerat proiectele inițiate în perioada guvernării PDM — „Drumuri Bune”, „Prima Casă”, „Arena Chișinău”, „Viață Nouă” (pentru nou-născuți), ajutoare de sărbători pentru pensionari și alte categorii de cetățeni.

„Acestea au fost realizate fără a apela la împrumuturi externe, ci din fondurile câștigate în țară datorită unei economii care a demonstrat eficiență.

Pentru aceasta a trebuit să numim în funcții adevărați profesioniști, indiferent de opiniile lor politice. Am pus accent atât pe competența lor profesională, cât și pe capacitatea de a munci cu sârguință. Am redus numărul ministerelor de la 16 la 9, am pus ordine în întreprinderile de stat și în domeniul finanțelor publice, am redus cheltuielile birocratice, am crescut responsabilitatea sistemului vamal și, în același timp, am creat un mediu favorabil pentru antreprenori, ca să nu fie sufocați de taxe, controale și impozite excesive. Datorită acestui fapt, au început să crească încasările la bugetul de stat, ceea ce ne-a permis să lansăm proiecte ample pentru oameni. Mecanismul de stat a început să funcționeze tot mai bine. A crescut și încrederea cetățenilor în bunăstarea lor și în ziua de mâine.

Nu am împins țara într-o groapă a datoriei. Cu nivelul datoriei cu care am preluat guvernarea în 2016, practic cu același nivel am părăsit puterea în 2019. Comparați asta cu situația actuală — și veți vedea amploarea catastrofei în care a ajuns țara. Datoria externă a Republicii Moldova a crescut de atunci cu 3,3 miliarde de dolari SUA. Este aproape o creștere de trei ori, însă cetățenii aproape că nu au simțit efectul pozitiv al acestor împrumuturi. Din contră — viața a devenit mai grea, iar nivelul sărăciei a crescut, depășind deja 31%.

Și de aici apare întrebarea: Unde sunt banii?

Aceasta este o întrebare care astăzi preocupă întreaga societate. Și probabil îi neliniștește și pe donatori.

Ajunși în vârful puterii, reprezentanții „galbenilor” au pierdut orice măsură și și-au arătat adevărata față. Dacă guvernul Partidului Democrat a redus numărul ministerelor de la 16 la 9, guvernul PAS le-a mărit de la 9 la 14 și a angajat acolo rude, prieteni și membri de partid.

Oameni incompetenți, numiți de PAS în funcții de stat, diverși cumetri, verișoare, prieteni din copilărie, care primesc salarii nejustificat de mari, au distrus întreprinderile de stat, au permis cheltuieli colosale la construcția drumurilor și podurilor, la achiziția gazului natural la prețuri extrem de dezavantajoase pe piață, la cumpărarea energiei electrice și în multe alte domenii. Astfel au fost „pierdute” toate fondurile pe care statul le-a adunat sau împrumutat. Iar dobânzile pe care Republica Moldova trebuie să le plătească astăzi pentru creditele contractate de guvernul PAS sunt atât de mari, încât nici toți banii ceruți Uniunii Europene nu ar fi suficienți pentru a le acoperi. Din acest motiv, puterea va începe din nou să jefuiască cetățenii prin tarife, taxe, noi „reforme fiscale”, amenzi și alte capcane financiare inventate cu un singur scop — să stoarcă ultimii bani din oameni.

Vor fi introduse noi măsuri dure de austeritate, pentru că puterea a înțeles că moldovenii sunt răbdători, iar cei aflați la guvernare trebuie să fie plătiți generos și bine hrăniți”, a scris fostul politician.

Mai departe, oligarhul s-a adresat cetățenilor:

„Dragi moldoveni!

Astăzi sunteți conduși de o putere care crede că i se permite totul și că poate să nu facă nimic, în afară de a vă speria din când în când cu amenințarea războiului, folosind fie vreo dronă care a căzut într-un câmp (sau a fost pusă intenționat acolo), fie vorbind despre un război hibrid sau cognitiv care există doar în mințile actualilor conducători ai țării. Prin astfel de manipulări grosolane, puterea distrage atenția cetățenilor de la problemele sociale și economice reale și ascunde criza totală în care a ajuns țara.

Și acum întrebarea principală:

Cât timp veți mai permite să fiți păcăliți și jefuiți?

Și cât timp veți mai permite să fie distrusă Moldova — economic și demografic — de cei care acum șase–șapte ani vă promiteau „timpuri bune”?”.