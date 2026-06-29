Perciun, după scandalul de la MoldATSA: În următoarea perioadă vor trebui luate decizii dificile, dar necesare.

În următoarea perioadă vor fi luate mai multe decizii, după scandalul de la MoldATSA.

Vor fi vizate Agenția Proprietății Publice și autoritățile care trebuiau să monitorizeze situația din întreprinderile de stat, lasă de înțeles vcepreședintele PAS, Dan Perciun.

„Credibilitatea se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. În următoarea perioadă vor trebui luate decizii dificile, dar necesare, dacă vrem să recâștigăm, ca guvernare și ca partid, această credibilitate. Va fi o misiune grea, dar nu imposibilă.

Vom corecta ce este de corectat. Responsabilii vor fi sancționați, iar lecțiile vor fi învățate”, a declarat Dan Perciun, transmite jurnal.md.

El a subliniat că e nevoie de o corecție de curs și în partid, și în administrarea statului, întrucât asemenea vulnerabilități pot exista și în alte zone.

Referindu-se la Radu Marian, care și-a dat demisia de la șefia Comisiei parlamentare de resort în urma acestui scandal, Perciun a menționat că Marian „e unul dintre cei mai integri și idealiști oameni” pe care îi cunoaște.

„În calitate de președinte al celei mai mari și mai complicate comisii din Parlament a participat și s-a implicat activ în zeci de subiecte extrem de dificile. Nu a ezitat să o facă și să-și asume decizii chiar și atunci când știa că se expune, conștient, atacurilor. Dar, din exces de încredere, au fost comise și greșeli, iar acum a ales să facă un pas în urmă”, a mai spus Dan Perciun.

Deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat astăzi că pleacă din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, asumându-și că a greșit când l-a recomandat pe Dumitru Vangheli la conducerea întreprinderii de stat MoldATSA.

MoldATSA este supusă unui control al Agenției Proprietății Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, după apariția unor informații despre salariile mari și stimulente acordate nejustificat.