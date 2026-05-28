Perciun, despre inițiativa lui Ceban: Nu este nevoie de niciun referendum pentru a afla ce cred părinții și profesorii.

Potrivit ministrului, pentru a evalua situația în educația din Chișinău nu este nevoie de un plebiscit, deoarece în cei șase ani de administrare municipală școlile s-au confruntat cu o criză serioasă. Anterior, Ceban a anunțat că juriștii formațiunii sale analizează posibilitatea organizării unui referendum din cauza planurilor guvernului de a transfera administrațiile locale de educație în subordinea directă a ministerului, transmite rupor.md.

Ministrul Educației a atribuit Primăriei Chișinău responsabilitatea pentru clasele supraaglomerate, ineficiența financiară și eșecurile programelor de sprijin.

„Nu este nevoie de niciun referendum pentru a afla ce cred părinții și profesorii din Chișinău despre cei șase ani de administrare a școlilor în municipiu. În șase ani, primăria a lăsat necheltuiți peste 1 miliard de lei destinați școlilor și grădinițelor. Acești bani au fost alocați de Guvern, dar nu au fost cheltuiți din cauza unei gestionări financiare proaste”, a declarat Dan Perciun.

Ministrul a acuzat, de asemenea, autoritățile capitalei de presiuni asupra directorilor, menținerea practicii taxelor ilegale din cauza refuzului de a implementa sistemul de stat MPay și manipulări legate de finanțarea grupurilor de după-amiază. Potrivit lui, aproximativ jumătate din posturile din administrația municipală de educație sunt în prezent vacante, iar reforma Restart are scopul de a remedia aceste probleme, de a crește autonomia școlilor și de a depolitiza instituțiile.

Conflictul s-a acutizat după un mesaj video al lui Ion Ceban, în care acesta a criticat dur partidul de guvernământ PAS și l-a acuzat de încercarea de a lichida autonomia locală „peste noapte”, intimidând primăriile cu tăierea finanțării. Primarul a declarat că Chișinăul a investit sute de milioane de lei în modernizarea instituțiilor de învățământ, scăpând școlile municipale de toaletele stradale, spre deosebire de situația din țară.

„Ei vor să preia aceste instituții în subordinea ministerului fără a întreba oamenii sau profesorii dacă își doresc acest lucru. Vreți ca în Europa? Haideți să fim ca în Țările de Jos, Franța și multe alte state — să întrebăm oamenii dacă își doresc asta”, a subliniat Ion Ceban, acuzând Guvernul că intenționează să reducă bugetul Capitalei cu 330 de milioane de lei.

Reforma guvernamentală „Restart în educație” prevede schimbarea principiilor de administrare a instituțiilor de învățământ din toată Moldova. Conform proiectului, administrațiile raionale și municipale de educație trec din subordinea administrațiilor locale în gestiunea Ministerului Educației și Cercetării. Pentru aceasta, autoritățile centrale planifică crearea unor agenții teritoriale speciale care, potrivit declarațiilor ministerului de profil, vor ajuta la modernizarea sistemului, la creșterea salariilor angajaților din domeniu și la reducerea inegalităților în calitatea educației între regiuni.