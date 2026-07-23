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jurnal.md logojurnal
23 Iulie 2026, 11:02
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Perciun, despre conflictul cu Munteanu: Este posibil ca acest lucru să fi influențat decizia sa de a demisiona

Ministrul Educației, Dan Perciun, admite că polemica cu fostul premier Munteanu ar fi putut influența decizia sa de a demisiona, însă nu consideră că aceasta a fost singura cauză.

Perciun, despre conflictul cu Munteanu: Este posibil ca acest lucru să fi influențat decizia lui de a demisiona.
Perciun, despre conflictul cu Munteanu: Este posibil ca acest lucru să fi influențat decizia lui de a demisiona.

Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că nu consideră corect să dezvăluie detaliile conversației pe care a avut-o cu fostul prim-ministru Alexandru Munteanu cu 2-3 zile înainte de demisia acestuia. Potrivit ministrului, întâlnirea a avut un caracter privat, motiv pentru care nu intenționează să vorbească despre conținutul acesteia, scrie jurnal.md.

„Nu aș afirma că discuția noastră a fost motivul plecării lui Munteanu. Cred că, la un moment dat, domnul Munteanu va povesti despre asta. Nu cred că doar o discuție dificilă a putut fi temeiul unei astfel de decizii, dar, poate, a contribuit”, a spus Perciun.

Ministrul a subliniat că nu poate numi alte motive ale demisiei și consideră că explicații complete poate oferi doar fostul șef al Guvernului.

„Mă tem că nu pot spune mai mult decât ceea ce este deja cunoscut din spațiul public. A fost decizia lui. Poate au fost mai mulți factori. A fost și acea discuție despre politica bugetar-fiscală, poate au fost și alte circumstanțe, dar mie nu îmi sunt cunoscute. Domnul Munteanu a oferit deja explicațiile pe care le-a considerat necesar să le dea”, a menționat ministrul.

La întrebarea despre conținutul întâlnirii, Perciun a refuzat să răspundă, subliniind că a fost o discuție personală. Ulterior, ministrul a precizat totuși că discuția a vizat politica bugetar-fiscală, modul de luare a deciziilor în Guvern și activitatea puterii executive.

„A fost o discuție despre politica bugetar-fiscală, despre cum se iau deciziile, despre funcționarea Guvernului, despre o serie de aspecte organizatorice și nu numai. Sunt obișnuit să spun ceea ce gândesc și cum văd situația”, a adăugat Perciun.

Potrivit lui Perciun, nemulțumirea a apărut după ce câțiva membri ai Guvernului și ai majorității parlamentare au aflat din presă despre unele prevederi ale politicii bugetar-fiscale, deși aceste chestiuni nu fuseseră discutate anterior în cadrul echipei.

„Nu cred că este corect să dezvălui detalii. A fost o discuție privată cu conducătorul meu de atunci. Am discutat cele mai importante inițiative care deja au apărut în spațiul public, cum au ajuns acolo și cât de informată a fost echipa despre unele prevederi. S-a întâmplat astfel că mulți dintre noi am aflat din presă despre unele norme ale politicii bugetar-fiscale, care ne-au surprins atât pe noi, cât și pe deputați. Am vorbit și despre alte chestiuni interne legate de activitatea echipei”, a declarat oficialul.

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