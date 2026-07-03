Perciun a confirmat disensiunile sale cu Munteanu: Au vizat politica bugetar-fiscală.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a confirmat că a avut discuții contradictorii cu premierul demisionat Alexandru Munteanu.

În cadrul unui video pe Facebook, el a menționat că a purtat dezbateri cu primul ministru pe subiectul proiectului politicii bugetar-fiscale, informează deschide.md.

„Este adevărat am avut o discuție, marți, cu domnul prim-ministru pe subiectul Politicii bugetar-fiscale, pe modul în care anumite lucruri nu au fost pe deplin discutate în Guvern și care au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societatea noastră.

Și, respectiv, întotdeauna am considerat că atunci când există o opinie, ea trebuie spusă. Am făcut asta și în raport cu alți prim-miniștri, dna Gavriliță, și dl Recean, precum și în discuțiile cu doamna președintă. Pentru că lucrurile, care le avem în PAS, sunt discuțiile și dezbaterile deschise pe subiecte, chiar dacă uneori înseamnă contestarea opiniei unei persoane sau alteia.

Eu cred în necesitatea unor asemenea discuții și nu trebuie să existe opreliști în acest sens”, a declarat Dan Perciun.

Amintim, că astăzi primul ministru Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia și a spus că nu poate activa în contradicție cu propriile sale convingeri și valori.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Maia Sandu a menționat că între premier și ministrul Educației ar fi existat niște divergențe de opinii și ele se refereau la politica bugetar-fiscală.