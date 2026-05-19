Pe 31 mai, la Orhei și Taraclia va avea loc turul doi al alegerilor locale
Comisia Electorală Centrală a stabilit al doilea tur al alegeri locale noi pentru data de 31 mai 2026. Votarea va avea loc la Orhei, Taraclia și în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, au anunțat reprezentanții CEC.
Decizia a fost luată după alegerile din 17 mai, în urma cărora niciunul dintre candidații din aceste localități nu a obținut mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate, transmite rupor.md.
În buletinul de vot, candidații vor fi incluși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute anterior. Votarea se va desfășura pe aceleași liste electorale utilizate în primul tur.
La Orhei, după procesarea tuturor proceselor-verbale, lider al primului tur a devenit candidatul independent Ramiz Ansarov, care a obținut 2.020 de voturi, reprezentând 23,14%.
În turul doi, alături de el, a intrat candidatul din partea „Ligii Orașelor și Comunelor”, Sergiu Aga, care a acumulat 19,53%.
La Taraclia, lupta va continua între candidatul independent Alexandr Borimecicov și candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac.
Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, Borimecicov a primit 31,01% din voturi, iar Iacobceac – 28,45%.
CEC reamintește, de asemenea, că plafonul cheltuielilor pentru campania din turul doi nu trebuie să depășească limita stabilită anterior, inclusiv cheltuielile deja declarate de candidați pentru primul tur.