Pe 31 mai, la Orhei și Taraclia va avea loc turul doi al alegerilor locale.

Decizia a fost luată după alegerile din 17 mai, în urma cărora niciunul dintre candidații din aceste localități nu a obținut mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate, transmite rupor.md.

În buletinul de vot, candidații vor fi incluși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute anterior. Votarea se va desfășura pe aceleași liste electorale utilizate în primul tur.

La Orhei, după procesarea tuturor proceselor-verbale, lider al primului tur a devenit candidatul independent Ramiz Ansarov, care a obținut 2.020 de voturi, reprezentând 23,14%.

În turul doi, alături de el, a intrat candidatul din partea „Ligii Orașelor și Comunelor”, Sergiu Aga, care a acumulat 19,53%.

La Taraclia, lupta va continua între candidatul independent Alexandr Borimecicov și candidata Partidului Socialiștilor, Ecaterina Iacobceac.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, Borimecicov a primit 31,01% din voturi, iar Iacobceac – 28,45%.

CEC reamintește, de asemenea, că plafonul cheltuielilor pentru campania din turul doi nu trebuie să depășească limita stabilită anterior, inclusiv cheltuielile deja declarate de candidați pentru primul tur.