PAS, obligat de prima instanță să-i ceară scuze publice Olesei Stamate.

Conform hotărârii, cererea de chemare în judecată depusă de Stamate Olesea către PAS, privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, obligarea dezminţirii informaţiei defăimătoare, aducerea scuzelor publice şi încasarea cheltuielilor de judecată, a fost admisă parțial, informează zdg.md.

Dacă hotărârea va deveni irevocabilă, PAS este obligat să dezmintă public „informaţiile defăimătoare” difuzate la 4 aprilie 2025 pe pagina oficială de Facebook a partidului prin publicarea următorului text de dezminţire:

„La data de 04 aprilie 2025 pe pagina oficială de Facebook a PP „Partidul Acţiune şi Solidaritate” a fost publicată o postare în care doamnei Olesea Stamate i-au fost atribuite în mod eronat acţiuni în legătură cu modificările aduse Legii amnistiei. PP „Partidul Acţiune şi Solidaritate” recunoaşte că afirmaţiile privind existenţa unei „scheme puse la punct”, a unui „abuz de încredere” şi presupusele acţiuni „deliberate” pentru favorizarea eliberării unor „deţinuţi periculoşi” nu sînt susţinute de probe şi nu reflectă realitatea juridică sau faptele concrete. Ne cerem scuze public doamnei Olesea Stamate pentru răspîndirea acestor informaţii eronate, care i-au afectat imaginea publică, reputaţia profesională şi demnitatea personală”, se arat în hotărâre.

La fel, actul judecătoresc arată că PAS ar putea fi obligat să publice dezminţirea pe pagina oficială a partidului, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii „şi să rămână vizibilă pe pagină cel puţin 30 zile calendaristice.

Se încasează de la PP „Partidul Acţiune şi Solidaritate” în beneficiul lui Stamate Olesea, taxa de timbru în mărime de 200 lei.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

La 23 octombrie 2025, organele de drept au efectuat percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unui dosar penal privind posibile fapte de corupție activă și pasivă în rândul persoanelor implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei adoptate cu ocazia a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și la aplicarea articolelor 91 și 92 din Codul Penal, ceea ce a dus la eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață.

Ulterior, mass-media a stabilit că cel puțin 7 persoane condamnate la închisoare pe viață au fost eliberate din Penitenciarul nr. 17 Rezina după aplicarea modificărilor la Legea amnistiei propuse de deputata PAS Olesea Stamate și susținute de majoritatea parlamentară. Unele dintre persoanele eliberate în anii 1990 au fost inițial condamnate la pedeapsa cu moartea, care ulterior a fost înlocuită cu închisoarea pe viață.

În majoritatea cazurilor, reprezentanții Penitenciarului nr. 17 Rezina au înaintat ei înșiși cereri de eliberare a condamnaților pe viață sau de reducere a pedepsei, ori au susținut cererile avocaților. În unele cazuri, judecătorii au respins inițial aceste solicitări, dar ulterior le-au admis.