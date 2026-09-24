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24 Septembrie 2026, 11:18
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PAS nu a susținut chemarea lui Junghietu și Buzatu la Parlament

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu au susținut inițiativa de a-i audia în Parlament pe ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și pe directorul Energocom, Eugeniu Buzatu.

PAS nu a susținut convocarea lui Junghietu și Buzatu în Parlament.
PAS nu a susținut convocarea lui Junghietu și Buzatu în Parlament.

Deputații MAN au propus audierea funcționarilor cu privire la situația de pe piețele gazelor naturale și energiei electrice, precum și oferirea de răspunsuri la întrebările legate de activitatea Energocom și tarifele pentru consumatori.

Inițiativa de a-l audia pe ministrul Energiei și pe conducătorul Energocom nu a întrunit sprijinul necesar din partea deputaților PAS.


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