PAS nu a susținut chemarea lui Junghietu și Buzatu la Parlament

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) nu au susținut inițiativa de a-i audia în Parlament pe ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și pe directorul Energocom, Eugeniu Buzatu.

Deputații MAN au propus audierea funcționarilor cu privire la situația de pe piețele gazelor naturale și energiei electrice, precum și oferirea de răspunsuri la întrebările legate de activitatea Energocom și tarifele pentru consumatori.

Inițiativa de a-l audia pe ministrul Energiei și pe conducătorul Energocom nu a întrunit sprijinul necesar din partea deputaților PAS.



