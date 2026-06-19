PAS contestă decizia instanței privind restabilirea Olesei Stamate în partid.

Partidul „Acțiune și Solidaritate” va contesta la Camera de Apel decizia Judecătoriei Chișinău prin care fosta deputată a fost restabilită în partid.

Reacția a fost oferită la solicitarea Agora.

Fosta deputată și fosta șefă a comisiei parlamentare pentru probleme juridice, Olesea Stamate, a câștigat procesul în prima instanță împotriva partidului de guvernământ.

Judecătoria Chișinău a anulat, pe 19 iunie, decizia Biroului Permanent Național al PAS din 4 aprilie 2025, prin care Stamate a fost exclusă din partid. Astfel, instanța a admis cererea fostei deputate și i-a restabilit calitatea de membru al partidului.

Anterior, Stamate a deținut funcția de deputat și a condus comisia parlamentară pentru probleme juridice, rămânând una dintre figurile importante în domeniul legislativ al țării. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel.