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19 Iunie 2026, 19:47
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PAS contestă decizia instanței privind restabilirea Olesei Stamate în partid

Partidul „Acțiune și Solidaritate” va contesta la Camera de Apel decizia Judecătoriei Chișinău prin care fosta deputată a fost restabilită în partid.

PAS contestă decizia instanței privind restabilirea Olesei Stamate în partid.
PAS contestă decizia instanței privind restabilirea Olesei Stamate în partid.

Reacția a fost oferită la solicitarea Agora.

Fosta deputată și fosta șefă a comisiei parlamentare pentru probleme juridice, Olesea Stamate, a câștigat procesul în prima instanță împotriva partidului de guvernământ. 

Judecătoria Chișinău a anulat, pe 19 iunie, decizia Biroului Permanent Național al PAS din 4 aprilie 2025, prin care Stamate a fost exclusă din partid. Astfel, instanța a admis cererea fostei deputate și i-a restabilit calitatea de membru al partidului. 

Anterior, Stamate a deținut funcția de deputat și a condus comisia parlamentară pentru probleme juridice, rămânând una dintre figurile importante în domeniul legislativ al țării. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel. 

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