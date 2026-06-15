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unimedia.info logounimedia
15 Iunie 2026, 19:53
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PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027

Partidul PAS l-a propus pe Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al Chișinăului la alegerile locale din 2027. În prezent, Vornicu conduce primăria din Stăuceni.

PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027.
PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027.

Alexandru Vornicu, în vârstă de 37 de ani, este jurist și primar al orașului Stăuceni. În 2023, a fost reales pentru un al doilea mandat, câștigând încă din primul tur, transmite unimedia.info.

Chiar candidatul a mulțumit colegilor pentru sprijin, menționând că nominalizarea reprezintă o mare responsabilitate.

„Le mulțumesc colegilor pentru încredere. Este o responsabilitate foarte mare”, a declarat Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni.

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