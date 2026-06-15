15 Iunie 2026, 19:53
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PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027
Partidul PAS l-a propus pe Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al Chișinăului la alegerile locale din 2027. În prezent, Vornicu conduce primăria din Stăuceni.
Alexandru Vornicu, în vârstă de 37 de ani, este jurist și primar al orașului Stăuceni. În 2023, a fost reales pentru un al doilea mandat, câștigând încă din primul tur, transmite unimedia.info.
Chiar candidatul a mulțumit colegilor pentru sprijin, menționând că nominalizarea reprezintă o mare responsabilitate.
„Le mulțumesc colegilor pentru încredere. Este o responsabilitate foarte mare”, a declarat Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni.