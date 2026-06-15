PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027

Partidul PAS l-a propus pe Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al Chișinăului la alegerile locale din 2027. În prezent, Vornicu conduce primăria din Stăuceni.

PAS a dezvăluit secretul: Pe cine va înainta candidat la Primăria Chișinău în 2027.