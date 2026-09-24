Partidul Socialiștilor îl va susține pe Fiodor Gagauz la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) îl va susține pe Fiodor Gagauz la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, care vor avea loc la 15 noiembrie 2026.
Decizia a fost adoptată de Comitetul Executiv Politic al partidului.
Fiodor Gagauz este originar din satul Gaidar, UTA Găgăuzia, este jurist de profesie. În diferiți ani, a deținut funcții de conducere în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a condus Direcția de Afaceri Interne a Găgăuziei, scrie rupor.md.
Gagauz a fost, de asemenea, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei. În perioada 2014–2025, a făcut parte din fracțiunea parlamentară a PSRM.
Partidul a declarat că experiența lui Gagauz în administrația publică, structurile de aplicare a legii, Adunarea Populară și Parlament îi va permite să reprezinte interesele locuitorilor Găgăuziei, să contribuie la dezvoltarea economică și socială a regiunii și la consolidarea autonomiei.
Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, concomitent cu alegerile deputaților în Adunarea Populară a autonomiei. Potrivit datelor CEC, la 18 septembrie, în Registrul de stat al alegătorilor figurau 129 331 de cetățeni cu drept de vot în Găgăuzia.