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moldpres.md logomoldpres
18 Septembrie 2026, 22:11
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Partidul Popular Găgăuz a fost inclus pe lista participanților la alegeri

În ședința din 18 septembrie, Comisia Electorală Centrală și-a menținut poziția exprimată anterior în avizul privind amendamentele la inițiativa legislativă nr. 280 din 27 iulie 2026.

Partidul Popular Găgăuz a fost inclus pe lista participanților la alegeri.
Partidul Popular Găgăuz a fost inclus pe lista participanților la alegeri.

Decizia a fost luată în contextul solicitării Parlamentului și Cancelariei de Stat de a prezenta un aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului electoral nr. 325/2022, transmite moldpres.md

Totodată, CEC a modificat trei hotărâri referitoare la lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local din 1 noiembrie 2026, precum și la alegerile regionale din 15 noiembrie 2026.

În urma modificărilor, Partidul Politic Popular Găgăuz a fost inclus în lista formațiunilor politice care pot participa la scrutinurile menționate.

O altă decizie a CEC a vizat degrevarea de atribuții de serviciu și convocarea unor membri ai Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026. Comisia a aprobat, de asemenea, statul de personal al aparatului Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

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