Partidul Nostru a depus la Curtea Constituțională proiectul de anulare a serviciului militar obligatoriu.

Partidul Nostru a depus la Curtea Constituțională un proiect de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova. Documentul propune consacrarea principiului serviciului militar voluntar, exclusiv pe bază de contract.

„Republica Moldova are nevoie de o armată modernă, profesionistă și bine pregătită. În secolul XXI, securitatea unui stat nu se măsoară prin numărul tinerilor obligați să satisfacă serviciul militar, ci prin nivelul de pregătire, profesionalismul și motivarea celor care aleg să servească țara. Inițiativa noastră urmărește sporirea capacității de apărare a Republicii Moldova. Noi credem că o armată bazată pe militari profesioniști, instruiți și motivați reprezintă o soluție mai eficientă pentru securitatea națională”, a declarat Alexandr Berlinschii, unul dintre autorii documentului, transmite unimedia.info.

Formațiunea a transmis și un mesaj către tinerii din Republica Moldova: ”Statul trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să aleagă să servească țara din convingere, din responsabilitate și din dorința de a contribui la securitatea națională”

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra inițiativei, iar în cazul unui aviz favorabil, proiectul va putea fi examinat de Parlament în procedura prevăzută de Constituție. Pentru adoptarea unei legi constituționale este nevoie de votul a cel puțin 68 de deputați.