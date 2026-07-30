Partidul Nostru a cerut investigarea utilizării fondurilor europene în Moldova.

Fracțiunea parlamentară „Partidului Nostru” a transmis o adresare către Parchetul European (EPPO), cerând efectuarea unei anchete privind modul în care au fost utilizate fondurile oferite de UE Moldovei în perioada 2021-2026.

Înainte de ședința plenară a Parlamentului, președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat că sesizarea vizează o posibilă utilizare necorespunzătoare a ajutorului financiar european și un potențial prejudiciu adus intereselor financiare ale Uniunii Europene, scrie rupor.md.

Liderul „Partidului Nostru” a reamintit că anterior au existat deja suspiciuni privind achizițiile din sectorul energetic în perioada stării de urgență, inclusiv la importul de păcură, precum și în alte chestiuni care, în opinia sa, necesită o verificare atentă.

Renato Usatîi a menționat că la începutul lunii iulie „Partidul Nostru” a propus Parlamentului să creeze o comisie de anchetă pentru verificarea modului de cheltuire a mijloacelor obținute de la partenerii internaționali de dezvoltare. Însă această inițiativă nu a fost susținută de deputații PAS.

Potrivit acestuia, sesizarea adresată Procuraturii Europene nu reprezintă o acuzare, ci o cerere de efectuare a unei anchete pe mai multe direcții concrete. Este vorba, în special, despre utilizarea fondurilor europene, achizițiile publice, sectorul energetic, proiectele de infrastructură și alte programe finanțate de parteneri externi.

„Nu cerem condamnarea cuiva și nu formulăm acuzații finale. Dacă ancheta va confirma că mijloacele au fost utilizate în mod legal, acest lucru va consolida încrederea în instituțiile de stat. Dacă însă vor fi identificate încălcări ale legii sau acțiuni de corupție, persoanele vinovate trebuie să răspundă indiferent de apartenența lor politică”, a declarat Renato Usatîi.