Parlamentul va organiza audieri în legătură cu scandalul migranților din Bangladesh și Nepal.

Fracțiunea PAS a cerut organizarea unei audieri parlamentare după controlul efectuat de IGM la una dintre locațiile din Chișinău, unde au fost verificați peste 100 de muncitori străini – cetățeni din Bangladesh și Nepal.

Deputata Marina Morozova a declarat că, potrivit informațiilor apărute în mass-media, există riscuri sanitare, precum și posibile încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajare a cetățenilor străini, scrie logos-pres.md.

„Vom invita reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și alte instituții competente pentru a afla în ce condiții au fost cazați acești lucrători, care este starea reală a condițiilor lor de trai și respectarea normelor sanitare, precum și pentru a discuta cadrul normativ actual în domeniul migrației”, a declarat Marina Morozova.

Potrivit deputatei, audierile parlamentare vor avea loc marți, 7 iulie.

Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat că, în urma controalelor efectuate miercuri, 1 iulie, au fost întocmite 101 procese-verbale administrative pentru neinformarea cetățenilor străini despre schimbarea locului de reședință sau ședere. De asemenea, doi cetățeni străini au fost identificați ca aflându-se ilegal pe teritoriul țării, motiv pentru care au fost demarate procedurile de plasare a acestora în centrul de reținere temporară.

IGM a mai comunicat că va transmite materialele Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru examinarea circumstanțelor identificate în cadrul controlului, în limitele competențelor acestora. Acțiunile angajatorului au fost documentate, iar materialele colectate vor fi predate organelor abilitate, care urmează să decidă aplicarea măsurilor și sancțiunilor prevăzute de legislație.

Inspectoratul General pentru Migrație a reamintit că respectarea legislației privind angajarea și șederea cetățenilor străini este o obligație esențială a angajatorilor, necesară pentru protejarea drepturilor migranților muncitori, asigurarea unei concurențe loiale și menținerea unui mediu economic transparent.