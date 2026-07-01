Parlamentul se va întruni în ședință pe 2 iulie: Pe ordinea de zi - protecția copiilor și lupta împotriva fraudei
Biroul permanent al organului legislativ a aprobat ordinea de zi. Deputații vor examina un pachet de proiecte de lege dedicate siguranței cetățenilor, protecției copiilor și intensificării luptei împotriva criminalității.
Principalele subiecte de pe ordinea de zi:
Control financiar: în a doua lectură va fi discutată extinderea schimbului automat de date despre conturile financiare cu alte țări.
Siguranța rutieră: în prima lectură va fi discutată lansarea sistemului de apel automat la numărul de urgență 112 în caz de accident.
Protecția copiilor: deputații vor examina inițiativa de consolidare a protecției minorilor împotriva violenței și exploatării.
Combaterea fraudelor: pe ordinea de zi se află legi împotriva escrocilor telefonici și electronici, precum și măsuri pentru prevenirea traficului de persoane.
Cooperare internațională: este planificată ratificarea celui de-al Doilea Protocol la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică pentru simplificarea colectării probelor electronice.
De asemenea, deputații vor discuta protecția informatorilor despre corupție și vor revizui legile privind instituțiile de stat. Transmisiunea în direct a ședinței va fi disponibilă pe platformele oficiale ale Parlamentului, transmite rupor.md.