Parlamentul se va întruni în ședință pe 2 iulie: Pe ordinea de zi - protecția copiilor și lupta împotriva fraudei

Biroul permanent al organului legislativ a aprobat ordinea de zi. Deputații vor examina un pachet de proiecte de lege dedicate siguranței cetățenilor, protecției copiilor și intensificării luptei împotriva criminalității.

Parlamentul se va întruni în ședință pe 2 iulie: Pe ordinea de zi - protecția copiilor și lupta împotriva fraudei.