rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 23:33
4
Parlamentul Moldovei va examina opt proiecte de lege în ședința din 21 mai

Joi va avea loc ședința plenară a deputaților, în cadrul căreia vor fi examinate opt proiecte de lege, două dintre ele conținând logo-ul Uniunii Europene.

Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 21 mai 2026, transmite rupor.md.

În ordinea de zi a ședinței, în prima lectură, este inclus proiectul de lege privind gestionarea crizelor, precum și inițiativa de consolidare a mecanismelor de combatere a corupției, infracțiunilor financiare și criminalității organizate.

Deputații vor examina, de asemenea, proiectul de modificare a legislației privind suspendarea înregistrării mijloacelor de transport.

Tot în cadrul ședinței vor fi discutate inițiative legislative care prevăd acordarea unui ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei copiilor cu dizabilități, declararea activității de interes public de importanță națională a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale, precum și ajustări ale cadrului normativ în domeniul serviciilor de plată și al banilor electronici.

În a doua lectură vor fi examinate proiecte destinate digitalizării Registrului de evidență a zilierilor, precum și simplificării procesului de raportare și reducerii poverii administrative asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

