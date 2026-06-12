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noi.md logonoi
12 Iunie 2026, 20:55
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Parlamentul găzduiește vizita comună a președinților comisiilor pentru afaceri europene din patru state ale UE

Președinții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei vor efectua o vizită comună în Moldova în perioada 13-16 iunie 2026.

Parlamentul găzduiește vizita comună a președinților comisiilor pentru afaceri europene din patru state ale UE.
Parlamentul găzduiește vizita comună a președinților comisiilor pentru afaceri europene din patru state ale UE.

În timpul vizitei, reprezentanții autorităților europene se vor întâlni cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, transmite noi.md.

Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a comitetelor pentru afaceri europene ale patru state.

Discuțiile se vor concentra pe parcursul european al Moldovei, progresul în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu cea europeană, precum și pregătirile pentru începerea negocierilor de aderare pe primele clustere.

După întâlnire, președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spătari, împreună cu reprezentanții autorităților europene, vor susține conferințe de presă comune. Declarațiile vor avea loc luni, 15 iunie.

Programul vizitei include, de asemenea, o întâlnire a conducerii Comisiei pentru integrare europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova.

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