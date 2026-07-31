Parlamentul a aprobat noile reguli pentru alegerile din Găgăuzia: Opoziția critică proiectul de lege.

Parlamentul a aprobat, în prima lectură, cu voturile majorității deputaților din PAS, amendamentele la Codul electoral, care stabilesc noi reguli de organizare a alegerilor pentru bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Proiectul de lege a stârnit controverse în timpul ședinței: opoziția susține că inițiativa limitează atribuțiile regiunii autonome și este promovată într-un ritm accelerat, în timp ce autorii afirmă că modificările sunt necesare pentru a alinia legislația la deciziile Curții Constituționale și pentru a asigura sistemul constituțional de alegeri, transmite ipn.md.

Deputatul fracțiunii „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, a declarat că proiectul de lege depășește limitele stabilite prin deciziile Curții Constituționale și încalcă echilibrul dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia. Potrivit acestuia, modificările propuse vor lipsi Găgăuzia de dreptul de a-și organiza în mod independent alegerile regionale și vor introduce cerințe noi pentru candidații la funcția de bașcan, care nu sunt prevăzute de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.

Critici a formulat și vicepreședintele Parlamentului, deputatul Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea. „Nu vorbim doar despre Găgăuzia. Este deja al 13-lea proiect de lege privind modificarea Codului electoral în ultimii trei ani. Nu poți vorbi despre respectarea legii atunci când legile se schimbă în funcție de interese politice”, a declarat Vlad Batrîncea.

La rândul său, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, deputată din partea PAS, Larisa Voloh, a respins acuzațiile și a declarat că statutul regiunii nu este afectat. „Nimeni nu ia autonomia găgăuză, nimeni nu limitează dreptul oamenilor de a-și alege reprezentanții, nimeni nu schimbă identitatea sau statutul special al regiunii. Facem ceea ce este firesc pentru un stat de drept. Creăm un sistem electoral clar, consecvent și conform Constituției”, a declarat Larisa Voloh.

Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură cu 52 de voturi ale deputaților Partidului „Acțiune și Solidaritate”.

Modificările prevăd crearea Consiliului electoral central al Găgăuziei, care va funcționa ca organ electoral permanent și va organiza alegerile regionale. În plus, în Codul electoral este introdus termenul „alegeri regionale”, care va include alegerile bașcanului, ale deputaților Adunării Populare și referendumurile desfășurate în regiune.