Osmochescu a vorbit despre „planul B” privind aderarea la UE.

Despre acest lucru a declarat într-un interviu pentru Euractiv vicepremierul moldovean Eugeniu Osmochescu, informează „Adevărul European”.

Osmochescu a numit unirea cu România o variantă posibilă, dacă procesul de aderare a Moldovei la UE se va opri după anul 2028.

„Acesta este planul B”, a spus el.

Totuși, Osmochescu a subliniat că scopul Moldovei rămâne semnarea acordului de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028. Doar în cazul opririi acestui proces, liderii politici vor lua în serios în considerare alternativele.

La întrebarea dacă Moldova nu riscă să rămână în urmă din cauza faptului că cererea sa de aderare este legată de cererea Ucrainei, Osmochescu a subliniat că extinderea trebuie să rămână bazată pe merite, dar a remarcat că Chișinăul are nevoie urgent de un progres vizibil din partea Bruxelles-ului.

„Trebuie să transmitem un semnal populației”, a spus el, indicând spre operațiunile hibride rusești menite să submineze sprijinul pentru integrarea cu UE.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat anterior că, în cazul unui referendum în Republica Moldova privind unirea cu România, ea ar vota „pentru”.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că scenariul unirii României cu Moldova va fi posibil în momentul în care majoritatea populației țării vecine își va dori acest lucru.