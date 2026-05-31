Ormanji, despre alegerile din Găgăuzia: Există două scenarii de dezvoltare a situației.

Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, a declarat că există două scenarii posibile pentru evoluția evenimentelor și a avertizat că, în unul dintre ele, Găgăuzia ar putea fi exclusă din proces, transmite moldova1.md.

„Am elaborat acest document în cadrul mai multor ședințe ale grupului de lucru. Au existat divergențe, dar am reușit să ajungem la un consens. Acum există două variante: fie aprobăm proiectul hotărârii și lansăm procesul alegerilor în Adunarea Populară, (...) fie, în cazul în care nu acceptăm această înțelegere dintre comisia de lucru a Parlamentului și Găgăuzia, ni s-a spus direct că vom aștepta decizia Curții Constituționale”, a menționat Ormanji într-un mesaj video.

El a amintit că Ministerul Justiției s-a adresat Curții Constituționale cu solicitarea de a verifica constituționalitatea unor prevederi din legislația privind statutul Găgăuziei. „Cel mai probabil, va urma o decizie a Parlamentului Republicii Moldova privind modificarea legii. În acest caz, noi nu vom mai participa în proces, ci vom deveni simpli observatori, deoarece dreptul de a organiza alegerile va trece la Comisia Electorală Centrală”, a adăugat Ormanji.

Potrivit lui, documentul care urmează să fie aprobat va deveni o „foaie de parcurs” pentru organul local responsabil de organizarea alegerilor. „Dreptul de a stabili data votării și de a desemna organul care va organiza alegerile în regiune rămâne la Adunarea Populară”, a subliniat el.

Ormanji a făcut apel către locuitorii Găgăuziei și colegii deputați să conștientizeze complexitatea situației și responsabilitatea deciziei ce urmează a fi luate. El a asigurat că soluția propusă nu afectează interesele regiunii și nu presupune „transferul de competențe”.

„Sperăm să depășim acest blocaj și să ieșim din impasul politic legat de alegerile din Găgăuzia”, a spus el.

Criza în jurul alegerilor a apărut după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului Cod Electoral al Republicii Moldova. Mandatul actualei componențe a Adunării Populare a expirat încă în noiembrie 2025, însă alegerile nu au avut loc. Două date stabilite pentru votare — 22 martie și 21 iunie 2026 — au fost anulate succesiv de instanțe.