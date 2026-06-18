Opoziția cere audierea ministrului Apărării: PAS votează împotrivă.

Un deputat al opoziției a cerut audierea ministrului Apărării în Parlament, în contextul incidentului recent soldat cu rănirea unui militar în termen în timpul unor exerciții de instruire.

Deputatul PSRM Marcel Cenușa a cerut audierea ministrului Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților de instruire în cadrul Armatei Naționale, în contextul incidentului produs recent la Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova”, transmite noi.md.

„Solicităm audierea ministrului Apărării al Republicii Moldova cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților de instruire în cadrul Armatei Naționale, în special în contextul incidentului recent de la Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova””, a declarat Marcel Cenușa în ședința Legislativului.

Deputatul a menționat că situația ridică semne de întrebare privind siguranța militarilor și respectarea procedurilor în cadrul instruirilor. Totodată, acesta a făcut referire la alte incidente raportate în ultimii ani în Armata Națională.

„În perioada mandatului actualului ministru au fost semnalate mai multe incidente grave, inclusiv decese raportate ca fiind suspecte, accidente prin descărcare accidentală de armă și cazuri de agresiune fizică în unele unități militare”, a afirmat parlamentarul.

Solicitarea a fost respinsă de majoritatea parlamentară PAS și nu a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței. Amintim că incidentul a avut loc pe 16 iunie, la Centrul de Instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova”, unde un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare, de tip Glock 19, de către un alt militar. Mai tîrziu, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că incidentul s-a produs în urma încălcării regulilor de mânuire a armei.