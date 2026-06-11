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Infotag.md logoInfotag
11 Iunie 2026, 16:44
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Opoziția a solicitat audierea directorului SIS în Parlament din cauza declarațiilor Maiei Sandu

Fracțiunea PSRM a propus joi audierea în Parlament a directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață.

Opoziția a solicitat audierea directorului SIS în Parlament din cauza declarațiilor Maiei Sandu.
Opoziția a solicitat audierea directorului SIS în Parlament din cauza declarațiilor Maiei Sandu.

Deputatul socialist Marcel Cenușă a declarat că solicitarea vine după ce Maia Sandu ar fi afirmat, într-un interviu, că SIS a trecut printr-o reformă profundă cu sprijinul unui stat european, transmite infotag.md.

Socialiștii susțin că aceste declarații ridică semne de întrebare și ar putea fi interpretate drept o posibilă ingerință străină în activitatea SIS. Situația ar putea reprezenta chiar o încercare de subminare a suveranității statului. Prin urmare, PSRM a cerut informații suplimentare de la conducerea SIS, însă majoritatea partidului de guvernământ PAS a refuzat, deși inițiativa a fost susținută de toate fracțiunile opoziției.

Un alt partid de opoziție, „Democrația Acasă”, a propus să fie invitat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, pentru a discuta situația de pe râul Nistru. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a susținut că în nordul Republicii Moldova filtrele instalate după poluarea din luna martie ar rămâne în continuare pe râu. Potrivit acestuia, ministrul ar trebui să explice dacă poluarea continuă sau nu. Deputații PAS au respins și această inițiativă a opoziției.

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