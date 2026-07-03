Opoziția a refuzat să participe la Comisia de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat.

Opoziția parlamentară a refuzat să participe la comisia de anchetă pentru examinarea activității întreprinderilor de stat.

Despre aceasta au declarat reprezentanții opoziției după ce joi seara, Parlamentul a discutat timp de aproximativ două ore problema creării unei astfel de comisii, scrie infotag.md.

Inițiativa a fost lansată de vicepreședintele Parlamentului din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Doina Gherman. Deputații au convenit că comisia va verifica gestionarea patrimoniului public, utilizarea fondurilor bugetare și respectarea principiilor legalității la angajarea personalului. Comisia trebuie să prezinte parlamentului un raport privind ancheta efectuată în termen de 60 de zile de la formarea sa.

De asemenea, s-a decis că comisia va fi alcătuită din 11 membri, șase deputați din partea partidului de guvernământ PAS și câte unul din fiecare fracțiune de opoziție.

Reprezentanții majorității parlamentare au propus ca președinte al comisiei deputatul PAS Dinu Plîngău, iar secretar al comisiei un reprezentant al fracțiunii Partidului Socialiștilor.

Reprezentanții opoziției s-au opus categoric acestei propuneri. Vicepreședintele parlamentului din partea Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, a declarat că socialiștii au venit cu această inițiativă încă mai devreme. El a subliniat că nu reprezentanții majorității parlamentare trebuie să dea tonul activității comisiei.

„Aveți toată puterea, sunteți implicați în aceste încălcări. Ați schimbat legile, ați numit conducători de întreprinderi fără concurs, ați acoperit încălcările lor. Și vreți să anchetați totul voi înșivă?! Ce încredere va fi într-o astfel de comisie?!”, a spus Batrîncea în discursul său.

Acesta a fost susținut de deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin.

„Am ascultat cu atenție ieri discursul președintei Maia Sandu pe acest subiect. Ea a spus că este nevoie de o curățenie. Dar se poate mătura cu aceeași mătură care a făcut mizerie?! Ancheta trebuie să fie realizată de deputați din opoziție”, a subliniat Verșinin.

Deputatul din fracțiunea PAS, Vasile Grădinaru, a recunoscut că „au fost comise greșeli, dar autoritățile au avut curajul să le recunoască”.

„Și comisia o creăm pentru a ancheta totul și a preveni astfel de cazuri pe viitor. Noi am avut curaj pentru asta, iar voi nu. Când actuala opoziție era la putere s-au comis abuzuri în masă, privatizări ilegale. În acea perioadă 45 de întreprinderi de stat au dat faliment, după ce am venit noi la putere – niciuna. Trebuie să vă uitați în oglindă, nu să arătați cu degetul spre alții”, a subliniat Grădinaru.

Punctul de dispută la formarea comisiei a fost numirea președintelui comisiei. La propunerea lui Vlad Batrîncea, opoziția a insistat ca președinte să fie fostul premier Ion Chicu. Totuși, majoritatea parlamentară a votat pentru alegerea deputatului Dinu Plîngău ca președinte.

În această situație, fracțiunile de opoziție au refuzat să-și delege reprezentanții în comisie. Șase deputați din fracțiunea PAS au intrat în componența acesteia.

Dinu Plîngău a declarat că pe parcursul a două luni la activitatea comisiei vor fi implicați și reprezentanți ai societății civile, jurnaliști. El a subliniat că reprezentanții opoziției pot oricând să se alăture activității comisiei.