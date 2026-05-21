21 Mai 2026, 14:06
Opoziția a blocat tribuna Parlamentului și a părăsit ședința
Demersul a avut loc după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a oprit microfonul lui Vasile Costiuc, iar colegului său de partid, Alexandru Verșinin, a fost privat de dreptul de a lua cuvântul timp de trei ședințe.
Înainte de a părăsi sala, deputații au blocat tribuna centrală, cerând respect și încetarea „cenzurii în Parlament”.
Deputatul PAS Radu Marian, ca răspuns la aceste acțiuni, a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la ședința plenară, semnată „Alianța Kremlin”.