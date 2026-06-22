Olga Cebotari se retrage din Comitetul Executiv Politic al PSRM.

Olga Cebotari a anunțat că se retrage din Comitetul Executiv Politic al Partidului Socialiștilor, motivându-și decizia prin dezacordul față de modul în care a fost modificată componența acestui organ de conducere.

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Cebotari a precizat că rămâne membră a PSRM, deputată în Parlament și continuă să conducă Departamentul Relații Externe și Departamentul de Femei din cadrul formațiunii, transmite deschide.md/

„Vreau să vă informez că, în urma deciziei președintelui PSRM de a extinde Comitetul Executiv Politic cu două persoane, mi-am depus demisia din funcția de membru al Comitetului Executiv Politic, din care fac parte din anul 2023”, a scris Cebotari.

Deputatul susține că această decizie a fost pregătită fără consultări suficiente și fără explicații convingătoare privind necesitatea extinderii structurii.

În mesajul său, Olga Cebotari afirmă că schimbările operate ar avea drept scop consolidarea unei majorități favorabile în interiorul conducerii partidului, ceea ce, în opinia sa, ar putea limita exprimarea punctelor de vedere diferite.

„Nu pot accepta să fac parte dintr-o structură în care dezbaterea autentică este înlocuită de validarea formală a unor decizii prestabilite și nu îmi pot asuma responsabilitatea pentru hotărâri care nu mă reprezintă și cu care nu sunt de acord”, a declarat deputatul.

Totodată, Cebotari a subliniat că nu intenționează să părăsească formațiunea sau activitatea politică. Ea a anunțat că va reveni în Republica Moldova în luna septembrie și își va continua atât mandatul de deputat, cât și activitatea în cadrul PSRM.