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noi.md logonoi
1 Iulie 2026, 16:04
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Olesea Stamate: Problema nu este doar MoldATSA, problema este sistemică

Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, susține că scandalul de la MoldATSA scoate la iveală probleme care depășesc cazul unei singure întreprinderi de stat.

Olesea Stamate: Problema nu este doar MoldATSA, problema este sistemică.
Olesea Stamate: Problema nu este doar MoldATSA, problema este sistemică.

Olesea Stamate a publicat un mesaj video în care afirmă că demisiile și verificările aflate în desfășurare nu sînt suficiente pentru a rezolva situația. Potrivit acesteia, autoritățile trebuie să efectueze un control amplu asupra tuturor întreprinderilor de stat, consiliilor de administrare și consiliilor de observatori, inclusiv asupra funcțiilor care, în opinia sa, nu au o activitate reală, scrie noi.md.

„Cu o demisie-două, nu scăpați! Salarii nesimțite sunt multe, și funcții fantomă la fel! Guvernarea trebuie să-și asume un control total și minuțios al tuturor întreprinderilor de stat, consiliilor de administrare și observatori, funcții reale vs fictive. Or, problema nu este doar MoldATSA. Problema este sistemică”, a declarat fosta ministră.

În intervenția sa, Stamate a făcut referire la informațiile apărute în spațiul public privind remunerarea unor persoane din cadrul instituțiilor statului.

„Verișoara, pe lângă banii frumoși care-i primea de la MoldATSA, mai era remunerată și cu 4.000 de euro lunar dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. În afară de asta, în spațiul public, astăzi a apărut informația cu privire la faptul că un secretar de stat dintr-un minister primea peste 2 milioane de lei anual doar din simplul fapt că participa în Consiliul de Observatori la MoldovaGaz. În total câștiga mai mult de 3 milioane de lei anual. Iată, astea sunt salarii nesimțite”, a spus aceasta.

Fosta ministră consideră că măsurile anunțate până acum nu rezolvă fondul problemei.

„Eu cred că printr-o demisie sau două, și chiar prin verificările care le face astăzi, se pare, CNA la MoldATSA, problema nu se rezolvă. Doar se acoperă, se astupă ochii, adică problema este sistemică. Asemenea funcții și instituții căpușe cu siguranță sunt multe, iar guvernarea trebuie să asume un control rigoros la toate instituțiile de stat și în toate funcțiile plătite cu salarii nesimțite”, a adăugat Olesea Stamate.

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