Odnostalco: Nu pot fi adoptate legi despre Găgăuzia fără participarea înșiși a găgăuzilor.

Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a criticat inițiativa de modificare a legislației privind autonomia găgăuză, declarând că autoritățile nu au purtat un dialog deplin cu locuitorii și încearcă să ia decizii fără implicarea lor.

Luând cuvântul în Parlament, deputatul a reamintit promisiunile electorale ale autorităților de a crea un canal TV „Moldova-3” pentru publicul vorbitor de limbă rusă, menționând că această promisiune a rămas neîndeplinită, transmite actualitati.md.

„Vă amintiți de o astfel de promisiune? S-a spus că va fi un canal TV în limba rusă. Zero emoții, nu există nimic. La fel ca multe altele”, a declarat Odnostalco.

Principalul accent al deputatului a fost pus pe modificările discutate, legate de Găgăuzia. Potrivit acestuia, în locul unei abordări europene, bazate pe dialog și consens, majoritatea parlamentară propune „40 de pagini de text”, care nu au fost discutate cu reprezentanții autonomiei.

„Astăzi aici ar trebui să domnească o atmosferă europeană de acord și consens. Dar ce avem noi? Avem un partid de guvernare care promovează 40 de foi de text. Multe dintre ele nu au legătură cu Găgăuzia, dar cu Găgăuzia se acoperă”, a spus el.

Odnostalco a declarat că, înainte de examinarea unor astfel de modificări în Parlament, ar fi trebuit să fie prezenți reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, ai Adunării Populare a Găgăuziei, ai autorităților locale și ai societății civile.

„Aici ar fi trebuit să fie CEC-ul, care să explice de ce este necesar. Aici ar fi trebuit să fie deputații Adunării Populare, primarii, societatea civilă. Nu sunt. Despre ce consens vorbim?”, a menționat deputatul.

Potrivit acestuia, Găgăuzia a trăit timp de 30 de ani după reguli create cu participarea partenerilor internaționali și a fost un exemplu de conviețuire a diferitelor grupuri etnice.

„Noi am fost și încă suntem un exemplu despre cum ar trebui să trăiască o țară multinațională. Dar cuiva nu-i place”, a declarat Odnostalco.

Deputatul a acuzat, de asemenea, autoritățile că încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele apărute în timpul alegerilor pentru bașcan și pentru Adunarea Populară din 2023 asupra locuitorilor autonomiei.

„În 2023, când au avut loc alegerile pentru bașcan, voi toți știați ce se întâmpla. De ce acum îi presați pe găgăuzi pentru faptul că voi înșivă atunci nu ați controlat? Ați avut toată plenitudinea puterii”, a spus el.

În mod separat, Odnostalco a abordat problema cunoașterii limbii de stat, declarând că, în locul restricțiilor, trebuie create condiții pentru învățarea acesteia.

„Asigurați oamenilor instrumente ca să cunoască limba. Nu excluderea, ca să eliminați imediat candidații care nu vă convin”, a declarat deputatul.

În opinia sa, noile cerințe ar putea duce la faptul că locuitorii autonomiei vor putea alege doar acei candidați care vor fi pe placul puterii.

„Asta se numește alegere? E anormal. E înșelăciune. Nu este european”, a spus reprezentantul PSRM.

La final, Vladimir Odnostalco a îndemnat să fie amânată examinarea inițiativei și să se facă discuții direct în Găgăuzia.

„Nu trebuie să vă fie frică să mergeți acolo. Transferați discuția acestui proiect în Găgăuzia. Este nevoie de consens”, a declarat deputatul.