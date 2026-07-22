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22 Iulie 2026, 18:52
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Oazu Nantoi s-a plâns că este tachinat de tinerii cu orientare pro-rusă

Fostul deputat, Oazu Nantoi, a povestit că pe străzile din Chișinău este recunoscut de tineri care scandează lozinci pro-rusești.

Oazu Nantoi s-a plâns că este tachinat de tinerii cu orientare pro-rusă.
Oazu Nantoi s-a plâns că este tachinat de tinerii cu orientare pro-rusă.

Fostul deputat a povestit că merge pe jos și au fost trei cazuri când tineri care l-au recunoscut au trecut pe lângă el.

„Ei spuneau insistent: „Slavă Rusiei!”. Acest lucru s-a întâmplat după 24 februarie 2022. Și nu au crescut în Kamceatka sau Kaliningrad. Ei sunt produsul societății noastre”, a constatat deputatul.

El este convins că este nevoie de timp, nu de interdicții, și că trebuie să se poarte discuții cu societatea.

„Există lucruri care nu au soluții rapide sau bazate pe interdicții. Este ca o boală complicată, să zicem așa, care nu se tratează chirurgical sau cu o pastilă magică, ci probabil printr-un mod de viață. Trebuie să discutăm aceste probleme și să vedem ce trebuie făcut. Nu pentru a transforma pe toți în roboți de tip Coreea de Nord, ci pentru ca în societate să existe un consens bazat pe anumite valori care să permită să ne considerăm un singur popor”, a spus Nantoi.

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