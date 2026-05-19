Oana Țoiu, despre posibilitatea aderării Moldovei la UE până în 2028: Este un obiectiv ambițios.

Ministra Afacerilor Externe al României, care deține în prezent interimatul, Oana Țoiu, afirmă că sprijinul Bucureștiului este „enorm” și vizează atât expertiză, cât și susținere politică la nivel european, informează tvrmoldova.md

„România ajută Chișinăul enorm și nu din perspectiva faptului că noi am face mai mult decât face Chișinăul. Moldova a trecut printr-un set de reforme foarte importante și dincolo de reformele în sine, felul în care cetățenii au știut să-și apere drumul european în fiecare dintre alegeri, în fața interferențelor rusești, în fața unor mecanisme de ev mediu, inclusiv cumpărarea cu pungi de bani a unor voturi. Toate aceste elemente sunt văzute peste tot în Uniunea Europeană”, a spus ana Țoiu într-un interviu pentru la RFI .

„La rândul nostru, noi aducem de fiecare dată această perspectivă și la masa Consiliului. În acest moment, ar trebui deschise toate clusterele, toate capitolele de negociere, pentru că s-a ajuns tehnic la acel moment. Este un obiectiv foarte important pentru România. Toate țările Uniunii Europene știu asta și sunt multe țări care sunt alături de Moldova în acest parcurs. Toată lumea în acest moment discută și cu Ungaria și este o conversație pe care am avut-o și eu cu Anita Orban, ministra de Externe a Ungariei, privind poziția Ungariei față de deschiderea negocierilor de aderare și pentru Ucraina”, a adăugat oficialul român.

Întrebată cât de realist i se pare obiectivul autorităților care țintește semnarea tratatului de aderare până în 2028 și finalizarea negocierilor cu Bruxelles cel târziu la începutul aceluiași an și dacă e un termen rezonabil, șefa diplomației de la București a declarat că este un termen ambițios.

„Moldova întotdeauna și-a setat obiective ambițioase. Ei au făcut o bună parte din munca tehnică. România a ajutat și continuă să ajute și prin transfer de competențe dinspre societatea civilă. Sunt multe organizații non-guvernamentale care chiar cu resurse proprii au reușit să susțină acest parcurs la nivel instituțional. Noi avem și echipe de experți care susțin Republica Moldova în acest proces. Sigur că ajută și că avem aceeași limbă și atunci când ne uităm la legislație este mult mai ușor să ajutăm așa. Dar este și despre Uniune Europeană, nu doar despre Moldova. Capacitatea noastră de a ne respecta cuvântul ca uniune este esențială nu doar pentru relația cu Republica Moldova, ci și pentru relația cu Balcanii de Vest și de fapt și de drept pentru credibilitatea noastră în general”, a afirmat Oana Țoiu.

La finalul celei de-a 17-a reuniuni din mai 2026, eurodeputații au adoptat o declarație prin care au cerut deschiderea oficială a negocierilor politice pe cel puțin primul capitol, cel de Valori Fundamentale, până la finalul Președinției cipriote a Consiliului UE și celelalte 5, până la sfirsitul anului 2026.

La nivel tehnic, Comisia Europeană spune că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor, dar avertizează că ritmul reformelor trebuie menținut, în special în justiție și combaterea corupției.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 și a primit statutul de țară candidată în luna iunie a aceluiaşi an. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în luna iunie 2024.