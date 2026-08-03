O deputată PAS, despre o compensație pentru chiria locuinței: 8.000 de lei pe lună.

Deputata PAS, Larisa Voloh, a recunoscut că, pe lângă salariul de parlamentar, primește lunar o compensație pentru chiria locuinței în valoare de 8.000 de lei, deoarece nu are un apartament propriu în Chișinău.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul Moldova 1, informează unimedia.info.

— Pe lângă salariul de deputat, în declarațiile dumneavoastră pentru anii 2024 și 2025 sunt indicate plăți sau compensații din partea Parlamentului, aproape de 400.000 de lei. Despre ce este vorba?

— Sunt compensații pe care le primesc deputații. Eu primesc trei tipuri de plăți: pentru transport, pentru chirie, deoarece nu am o locuință în Chișinău, precum și o plată legată de un asistent-consilier.

— Ce compensație pentru locuință primiți?

— 8.000 de lei. Eu închiriez un apartament.

— Și considerați că acest lucru este corect față de ceilalți cetățeni?

— Ei bine, cum să spun...

— Domnul Tofan a spus că tuturor trebuie să le strângă cureaua. Poate să înceapă cu deputații, ca ei înșiși să plătească locuința și transportul? Când o persoană vrea să lucreze undeva, își asigură singură cazare.

— Urmează să discutăm subiectul acesta, îmi e greu să zic, sunt indemnizații care au existat până la noi, le-am preluat, nu am făcut majorări de salariu în ultima perioadă. Dacă vine domnul Tofan cu propuneri de optimizare inclusiv, discutăm.

— Ați susține astfel de schimbări?

— Îmi este greu să spun, dar se poate discuta.