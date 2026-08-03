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unimedia.info logounimedia
3 August 2026, 11:32
13 043
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O deputată PAS, despre o compensație pentru chiria locuinței: 8.000 de lei pe lună

Deputata PAS, Larisa Voloh, a recunoscut că, pe lângă salariul de parlamentar, primește lunar o compensație pentru chiria locuinței în valoare de 8.000 de lei, deoarece nu are un apartament propriu în Chișinău.

O deputată PAS, despre o compensație pentru chiria locuinței: 8.000 de lei pe lună.
O deputată PAS, despre o compensație pentru chiria locuinței: 8.000 de lei pe lună.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul Moldova 1, informează unimedia.info.

— Pe lângă salariul de deputat, în declarațiile dumneavoastră pentru anii 2024 și 2025 sunt indicate plăți sau compensații din partea Parlamentului, aproape de 400.000 de lei. Despre ce este vorba?

— Sunt compensații pe care le primesc deputații. Eu primesc trei tipuri de plăți: pentru transport, pentru chirie, deoarece nu am o locuință în Chișinău, precum și o plată legată de un asistent-consilier.

— Ce compensație pentru locuință primiți?

— 8.000 de lei. Eu închiriez un apartament.

— Și considerați că acest lucru este corect față de ceilalți cetățeni?

— Ei bine, cum să spun...

— Domnul Tofan a spus că tuturor trebuie să le strângă cureaua. Poate să înceapă cu deputații, ca ei înșiși să plătească locuința și transportul? Când o persoană vrea să lucreze undeva, își asigură singură cazare.

— Urmează să discutăm subiectul acesta, îmi e greu să zic, sunt indemnizații care au existat până la noi, le-am preluat, nu am făcut majorări de salariu în ultima perioadă. Dacă vine domnul Tofan cu propuneri de optimizare inclusiv, discutăm.

— Ați susține astfel de schimbări?

— Îmi este greu să spun, dar se poate discuta.

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