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agora.md logoagora
31 Iulie 2026, 14:12
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Novac: Viitorul bașcan al Găgăuziei ar trebui cel puțin să înțeleagă limba română

Deputatului PSRM, Grigore Novac, susține viitorul șef al autonomiei găgăuze trebuie cel puțin să înțeleagă limba de stat.

Novac: Viitorul bașcan al Găgăuziei ar trebui cel puțin să înțeleagă limba română.
Novac: Viitorul bașcan al Găgăuziei ar trebui cel puțin să înțeleagă limba română.

„Consider că, cel puțin, el trebuie să o înțeleagă. Nu spun că ar fi obligat să o vorbească perfect, dar să o cunoască și să o înțeleagă, desigur, trebuie, pentru că nu poți să nu o cunoști.

În general, cu cât o persoană cunoaște mai multe limbi, cu atât mai bine. Trebuie să cunoască atât limba de stat, cât și rusa, și engleza, și franceza. Să le cunoască pe toate. În opinia mea, ar fi bine ca el să fie, în general, poliglot”, a declarat deputatul socialist Grigore Novac, transmite agora.md.

Declarația lui Novac a fost făcută pe fondul discuțiilor care continuă în ultimii ani privind necesitatea cunoașterii limbii române de către persoanele care ocupă funcții publice.

Chestiunea a fost discutată inclusiv în contextul suspendării din funcție a bașcanului din Găgăuzia, Evghenia Guțul, care, în luările sale publice, a folosit preponderent limba rusă.

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