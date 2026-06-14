Novac: O armată exclusiv contractuală poate lăsa țara fără personal.

El și-a exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea renunțării la serviciul militar obligatoriu și trecerea la un sistem bazat exclusiv pe militari profesioniști angajați pe bază de contract, transmite noi.md.

Potrivit parlamentarului, o astfel de reformă va implica cheltuieli semnificative pentru bugetul de stat și va necesita resurse financiare stabile pe termen lung.

„Pentru a promova un astfel de proiect, țara trebuie să aibă un buget solid, puternic și stabil. Pentru a renunța la sistemul actual și a trece la o armată profesională pe bază de contract, practic trebuie să angajezi soldați, ofițeri și subofițeri care să meargă în armată ca la serviciu”, a declarat Novac.

În acest context, deputatul a pus sub semnul întrebării capacitatea statului de a susține financiar un astfel de model.

„De unde vom lua atâția bani pentru a întreține armata pe bază de contract, adică pentru a plăti salariile? Pentru mine este o enigmă”, afirmă el.

Vorbind despre planurile anunțate de creștere a efectivului Armatei Naționale, Novac a menționat că majorarea numărului de militari va necesita și soluționarea unor probleme logistice și sociale.

„Domnul Nosatîi a declarat că vrem să creștem efectivul armatei până în 2030 la 8.500 de persoane. Acum imaginați-vă întrebarea: de unde vom lua 8.500 de apartamente pentru a le oferi militarilor?” a spus parlamentarului.

Totodată, el a avertizat că anularea serviciului militar obligatoriu fără a găsi o alternativă durabilă poate crea dificultăți în procesul de completare a efectivului.

„Dacă vom merge pe acest principiu și vom vota un astfel de proiect de lege, conform căruia armata nu mai este obligatorie pentru recruți cu termen, vom ajunge în final să constatăm că nu vom mai avea deloc armată”, a declarat Novac.

Parlamentarul a atras, de asemenea, atenția asupra problemelor legate de atractivitatea carierei militare. În opinia sa, nivelul actual al salariilor poate deveni un obstacol în atragerea unui număr suficient de militari profesioniști.

„Salariul de 10.000 - 15.000 de lei pe lună. Ce să faci cu 15.000 de lei pe lună?” a pus o întrebare retorică deputatul. Pe de altă parte, Novac a recunoscut că și sistemul actual implică cheltuieli semnificative pentru stat. El a explicat că pregătirea militarilor cu termen necesită investiții constante, având în vedere că recruții se schimbă periodic.

„Statul cheltuie bani pentru a instrui un soldat în anumite abilități tactice. După un an el pleacă, iar în locul lui vine altul. Și iarăși sunt cheltuieli”, a remarcat deputatul.

În concluzie, Grigori Novac a declarat că orice schimbare a modelului de organizare a Armatei Naționale trebuie analizată prin prisma impactului financiar și a posibilităților reale ale statului.

„Orice idee care necesită anumite cheltuieli trebuie să aibă asigurare financiară. Până când nu există această asigurare, rămâne doar la nivel de idee”, a conchis parlamentarului.