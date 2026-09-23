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bani.md logobani
23 Septembrie 2026, 15:07
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Novac, către Tofan: Eu circul pe motorina mea, iar dumneavoastră pe cea de stat

Discuția privind reducerea accizelor la combustibil, în ședința Parlamentului, a trecut rapid la automobilele personale.

Novac, către Tofan: Eu circul pe motorina mea, iar dumneavoastră pe cea de stat.
Novac, către Tofan: Eu circul pe motorina mea, iar dumneavoastră pe cea de stat.

Prim-ministrul Vasile Tofan i-a declarat deputatului Grigore Novac că a verificat ce automobil conduce acesta: „Aveți un Toyota Land Cruiser 200 care, potrivit calculelor mele, consumă circa 20 de litri la 100 de kilometri”, scrie bani.md.

Novac a răspuns imediat: „Eu, domnule prim-ministru, merg cu motorina mea, iar dumneavoastră cu cea de stat”.

Tofan a continuat disputa, încercând să demonstreze că reducerea accizelor este avantajoasă în primul rând pentru proprietarii de automobile cu un consum mare de combustibil.

„Admit că am putea recomanda anularea unei părți din TVA sau din acciză, pentru a reduce prețurile la benzinării, însă aceasta este o decizie deloc simplă, deoarece ar însemna redistribuirea banilor de la oamenii mai săraci, care nu au automobile, către cei care le au. Cu cât automobilul este mai mare — de exemplu, un BMW cu motor de 5 litri — cu atât va avea mai mult de câștigat de pe urma reducerii TVA-ului și a accizei. Pentru aceasta vor plăti oamenii fără automobile”, a explicat Vasile Tofan.

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