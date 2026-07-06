Noul președinte al APG cere dialog cu Sandu și Grosu.

Noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Valentin Gaidarji, a trimis scrisori președintei Maia Sandu, președintelui Parlamentului Igor Grosu, precum și ambasadorilor principalelor state.

El propune un nou format de dialog între Comrat și Chișinău pentru a reduce tensiunile legate de autonomie, transmite rupor.md.

La conferința de presă, Gaidarji a declarat că poporul găgăuz „este obosit de confruntările sterile și tensiunile artificiale”, iar el însuși vine cu o „abordare nouă” și disponibilitate pentru dialog.

„Nu mai acceptăm ca Găgăuzia să fie prezentată ca o amenințare la adresa unității statului. Dimpotrivă, vrem să fim un sprijin pentru stabilitate, pace și dezvoltare pentru Republica Moldova. Am început aceste demersuri pentru a pune capăt odată pentru totdeauna acelui război politic inutil dintre Chișinău și Comrat”, a spus Gaidarji.

Într-un apel către Grosu, Gaidarji solicită organizarea unei întâlniri oficiale cu conducerea Găgăuziei într-un format instituțional. Scopul este discutarea problemelor de interes comun și găsirea unor soluții pentru consolidarea dialogului între autoritățile centrale și autonomie. Gaidarji a legat necesitatea unei astfel de întâlniri de situația politică după demisia Guvernului Alexandru Munteanu.

„În condițiile actuale, când Guvernul Republicii Moldova este în demisie, țara are nevoie mai mult ca niciodată de consolidare, dialog și unitate. O astfel de întâlnire ar fi un simbol puternic al coeziunii naționale și al cooperării instituționale între autoritățile autonomiei și instituțiile centrale de putere”, a declarat președintele Adunării Populare Găgăuze.

Separat, Gaidarji s-a adresat Curții Constituționale, care trebuie să examineze chestiunea privind modul de organizare a alegerilor în Găgăuzia și alte aspecte administrativ-juridice.

„Nu am dreptul și nu voi pune presiune pe înalta instanță, dar sper sincer că judecătorii vor lua o pauză și vor amâna aceste ședințe care au totuși o nuanță politică. Acest lucru ar permite administrației autonomiei, mie ca președinte al Adunării Populare, colegilor mei deputați și reprezentanților Chișinăului să poarte un dialog serios și constructiv”, a spus el.

Potrivit lui Gaidarji, problemele acumulate între Comrat și Chișinău trebuie rezolvate doar pe cale pașnică și diplomatică, nu prin escaladare.

„Cred cu tărie că toate problemele acumulate de-a lungul anilor pot și trebuie rezolvate exclusiv pe cale pașnică și diplomatică, pe baza respectului reciproc. Nu prin escaladare, nu prin confruntare, ci printr-un dialog cinstit la masa negocierilor”, a declarat el.

În scrisorile adresate diplomaților, Gaidarji vorbește și despre disponibilitatea noii conduceri a Adunării Populare Găgăuze de a construi relații bazate pe parteneriat, comunicare transparentă, cooperare și respect reciproc. În adresările către ambasade și Delegația UE se menționează că dialogul poate contribui la consolidarea încrederii și dezvoltarea durabilă a Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova.

El a adăugat că este gata să se întâlnească cu președintele, președintele Parlamentului, reprezentanții Guvernului și „toți cei care doresc binele acestei țări”.

Adresările sunt înaintate și ambasadelor Marii Britanii, Germaniei, Turciei, Rusiei, României, SUA, Ucrainei, Franței și Suediei, Delegației UE și Misiunii OSCE.

Gaidarji a fost ales președinte al Adunării Populare Găgăuze după demisia lui Nicolae Ormanji din funcția de președinte interimar al APG. Alegerea sa a avut loc pe fundalul unei crize instituționale prelungite în autonomie și a disputelor privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară.