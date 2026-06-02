Nosatîi: Războiul hibrid trece definitiv în direcția războiului cognitiv.

Potrivit acestuia, astfel de declarații fac parte din războiul hibrid și sunt menite să răspândească narațiuni false, relatează unimedia.info.

„Iarăși este o parte a acestui război hibrid, care definitiv trece în regiunea sau, spunem, în direcția războiului cognitiv și, bazat pe acele memorii sau percepții ale NATO ca ceva rău, încearcă să promoveze aceste narațiuni false”, a declarat ministrul Apărării.

Potrivit lui Nosatîi, cooperarea cu NATO se realizează exclusiv în interesul Republicii Moldova, iar toate proiectele de asistență sunt implementate doar la solicitarea părții moldovenești.

„Fiindcă cooperarea cu NATO este doar în interesul nostru și toate proiectele de asistență pe care le putem obține de la NATO sunt la solicitarea noastră”, a adăugat ministrul.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că Moldova primește sprijin din partea Alianței Nord-Atlantice în cadrul inițiativelor de consolidare a capacității de apărare a țării.

Vreau să menționez aici că noi beneficiem de asistență din partea NATO prin prisma inițiativei de consolidare a capacității de apărare”, a declarat ministrul Apărării.