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24 Iunie 2026, 20:09
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Nosatîi: Pensionarea militarilor la 33-37 de ani este puțin incorectă

„Pensionarea la 33-37 de ani este puțin incorectă”, afirmă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. El a făcut declarația, fiind rugat să comenteze prevederile din reforma salarizării.

Nosatîi: Pensionarea militarilor la 33-37 de ani este puțin incorectă.
Nosatîi: Pensionarea militarilor la 33-37 de ani este puțin incorectă.

Oficialul a menționat, urmare a ședinței cabinetului de miniștri, că are respect față de persoanele care muncesc în interesul statului. Potrivit lui, noile reglementări sunt necesare, transmite realitatea.md.

„Din punctul meu de vedere, ca militar de carieră, pensionarea la 33-37 de ani este puțin incorectă, când ceilalți cetățeni ies la pensie la 63 de ani. (…) Cei care sunt în structurile statului au nevoie de o salarizare, care i-ar motiva să-și facă serviciul în interesul cetățenilor. Și acesta le-ar permite să aibă o activitate de lungă durată. Vreau să-mi înțeles că orice serviciu presupune după sine o mare investiție. Antrenamente, instruiri. Și dacă persoana se pensionează la 40-30 de ani, aceste investiții nu se valorizează”, a spus Anatolie Nosatîi.

Conform reformei salarizării, vârsta de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special va crește gradual de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036.

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