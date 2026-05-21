Noile reguli privind regimul stării de urgență, adoptate în prima lectură.

Un proiect de modificare a Legii privind managementul situațiilor de criză a fost votat în prima lectură în ședința plenară de joi a Parlamentului, transmite moldpres.md.

Documentul prevede, de asemenea, reducerea duratei stării de alertă de la 60 la 30 de zile și consolidarea mecanismului de control parlamentar asupra deciziilor adoptate în perioadele excepționale.

Proiectul introduce obligația ca toate dispozițiile emise de CSE să fie transmise Parlamentului în termen de 72 de ore, iar comisiile parlamentare de specialitate să poată analiza oricând legalitatea, necesitatea, proporționalitatea și caracterul temporar al acestor măsuri.

Deputatul, Lilian Carp, a explicat în plen că modificările urmăresc atât flexibilizarea regimului stării de urgență, cât și întărirea controlului democratic asupra deciziilor executive.

„Principalele prevederi ale proiectului de lege vizează, în primul rând, introducerea unui termen flexibil pentru starea de urgență. Dacă anterior aveam un termen de 60 de zile, în practică am constatat că nu întotdeauna este necesar un interval atât de lung. De aceea, propunem ca Parlamentul să poată stabili durata în funcție de gravitatea situației, între 30 și 90 de zile”, a declarat Lilian Carp în plen.

Acesta a subliniat că mecanismul de control parlamentar este esențial pentru transparența deciziilor luate în situații excepționale.

„Un element important este controlul parlamentar asupra deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Toate deciziile vor fi publicate în termen de 72 de ore. Comisiile de specialitate vor avea dreptul să le analizeze, să ceară explicații și informații suplimentare, astfel încât să existe un control real asupra acestor decizii, fără a interveni însă în modificarea lor directă”, a menționat deputatul.

Lilian Carp a mai explicat că noul mecanism urmărește alinierea la practicile europene.

„Aceste modificări vin inclusiv în contextul recomandărilor Uniunii Europene privind consolidarea controlului parlamentar asupra deciziilor adoptate în situații excepționale. Este un pas spre mai multă transparență și responsabilitate instituțională”, a spus Carp.

După încetarea stării de urgență, Guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate și impactul acestora, iar Legislativul va putea propune modificarea sau abrogarea acestora.

În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu o altă inițiativă legislativă care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile.