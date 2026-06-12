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rupor.md logorupor
12 Iunie 2026, 11:49
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Negocierile R. Moldova cu UE vor începe pe 15 iunie, însă data aderării nu a fost stabilită

UE confirmă începerea negocierilor cu Republica Moldova pe 15 iunie, dar nu menționează data de aderare.

Negocierile R. Moldova cu UE vor începe pe 15 iunie, însă data aderării nu a fost stabilită.
Negocierile R. Moldova cu UE vor începe pe 15 iunie, însă data aderării nu a fost stabilită.

În proiectul declarației summitului, Moldova este menționată doar într-un singur paragraf, iar progresul țării va depinde de reforme și de consensul tuturor statelor UE.

Negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să înceapă pe 15 iunie cu deschiderea pachetului valorilor fundamentale. Despre aceasta informează Teleradio Moldova, citând proiectul declarației finale a summitului UE, care va avea loc pe 18 și 19 iunie la Bruxelles, transmite rupor.md.

Potrivit proiectului, liderii țărilor UE salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și deschiderea primului cluster de negocieri pe 15 iunie 2026. De asemenea, în document se menționează că celelalte clustere trebuie deschise „cât mai curând posibil” și „pe bază de merite”.

Totodată, conform TRM, în proiectul declarației nu există o dată pentru aderarea Moldovei la UE, nici măcar orientativă. În document nu este inclus nici calendarul etapelor următoare ale negocierilor.

Se subliniază separat că în proiect nu există prevederi privind integrarea treptată a Moldovei, accesul anticipat la piața unică a UE sau participarea țării la anumite politici europene înainte de aderarea deplină.

De asemenea, în document nu există formulări care să indice o posibilă separare a parcursului european al Moldovei de cel al Ucrainei.

Potrivit TRM, Moldovei îi este dedicat în proiectul declarației finale doar un paragraf scurt. În acesta se face referire și la summitul UE – Republica Moldova, care urmează să aibă loc pe 22 iunie.

Pentru Ucraina, în proiect este alocat un spațiu mult mai mare. Totuși, după cum notează TRM, și în cazul său textul rămâne precaut: UE confirmă sprijinul politic și așteaptă deschiderea următoarelor clustere de negocieri, dar leagă procesul de o abordare bazată pe merite.

Acest principiu înseamnă că progresul țărilor candidate depinde de reforme, consensul tuturor statelor UE și contextul politic.

Potrivit TRM, proiectul concluziilor summitului arată că UE continuă să susțină parcursul european al Moldovei și Ucrainei, dar încă nu oferă angajamente concrete privind termenele de aderare.

Textul declarației poate fi modificat până la summitul din 18–19 iunie.

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