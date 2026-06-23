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Infotag.md logoInfotag
23 Iunie 2026, 08:35
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Negocierile dintre UE și Moldova privind toate clusterele ar putea fi deschise până la sfârșitul verii

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind toate clusterele ar putea fi deschise până la sfârșitul verii.

Negocierile dintre UE și Moldova privind toate clusterele ar putea fi deschise până la sfârșitul verii.
Negocierile dintre UE și Moldova privind toate clusterele ar putea fi deschise până la sfârșitul verii.

Subiectul a fost abordat în cadrul conferinței de presă comune susținute de președinta Maia Sandu, președintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Suntem pregătiți să deschidem negocieri pentru toate clusterele. Sunt sigură că așa se va întâmpla. Susținem ca toate procesele să fie bazate pe meritele fiecărei țări”, a declarat Sandu, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre probabilitatea deschiderii negocierilor până la sfârșitul verii, transmite infotag.md.

La rândul său, Ursula von der Leyen a confirmat sprijinul pentru deschiderea negocierilor pentru toate clusterele, menționând că Comisia Europeană a emis deja recomandările corespunzătoare către Consiliul European.

Ea a subliniat că, după începerea negocierilor pentru toate clusterele, întregul proces de integrare în UE va fi bazat pe merite.

„Vreau să spun că este un concept foarte concret, agreat cu toate statele membre UE. Totul depinde de meritele în implementarea reformelor. Și Moldova are o poziție foarte avantajoasă în această privință”, a subliniat șefa Comisiei Europene.

António Costa a apreciat, de asemenea, procesul de reforme din Moldova, subliniind că „Consiliul European este pregătit să asculte opinia Comisiei Europene”.

„Trebuie să ținem cont și de contextul geopolitic. Atât țările candidate, cât și statele membre UE știu că există un anumit context pentru a demonstra rezultate. Aceasta nu înseamnă că renunțăm la criteriile de conformitate cu cerințele UE – înseamnă că toți trebuie să muncim mai mult pentru a avansa mai repede”, a subliniat Costa.

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