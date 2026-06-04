Mureșan: Moldova a îndeplinit condițiile pentru etapa următoare a aderării la UE.

Informația a fost transmisă de eurodeputatul Siegfried Mureșan, care a precizat că, în perioada următoare, urmează finalizarea procedurilor tehnice necesare pentru lansarea efectivă a negocierilor, transmite stiri.md.

Potrivit acestuia, decizia vine în contextul progreselor realizate de Republica Moldova în procesul de reforme, în pofida presiunilor externe și a războiului din regiune. Mureșan a afirmat că țara a devenit „premiantă” între statele candidate la implementarea reformelor, apreciind ritmul de apropiere de standardele europene.

Eurodeputatul a mai declarat că, în opinia Parlamentului European, Republica Moldova este pregătită de mai mult timp pentru începerea negocierilor pe clustere și că instituția europeană a susținut constant accelerarea acestui proces.

„Considerăm că Republica Moldova este pregătită de mai bine de un an să înceapă negocierile pe clustere”, a declarat Siegfried Mureșan, menționând că Parlamentul European continuă să ofere sprijin politic și tehnic Chișinăului.

Oficialul european a subliniat, de asemenea, că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este importantă atât din perspectivă economică, cât și de securitate pentru statele membre.