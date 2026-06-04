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4 Iunie 2026, 13:48
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Mureșan: Moldova a îndeplinit condițiile pentru etapa următoare a aderării la UE

Moldova este gata să avanseze în procesul de aderare la UE, după ce s-a anunțat că țara a îndeplinit condițiile pentru demararea pregătirilor privind deschiderea negocierilor pe clustere, inclusiv clusterul „Valori fundamentale”.

Mureșan: Moldova a îndeplinit condițiile pentru etapa următoare a aderării la UE.
Mureșan: Moldova a îndeplinit condițiile pentru etapa următoare a aderării la UE.

Informația a fost transmisă de eurodeputatul Siegfried Mureșan, care a precizat că, în perioada următoare, urmează finalizarea procedurilor tehnice necesare pentru lansarea efectivă a negocierilor, transmite stiri.md.

Potrivit acestuia, decizia vine în contextul progreselor realizate de Republica Moldova în procesul de reforme, în pofida presiunilor externe și a războiului din regiune. Mureșan a afirmat că țara a devenit „premiantă” între statele candidate la implementarea reformelor, apreciind ritmul de apropiere de standardele europene.

Eurodeputatul a mai declarat că, în opinia Parlamentului European, Republica Moldova este pregătită de mai mult timp pentru începerea negocierilor pe clustere și că instituția europeană a susținut constant accelerarea acestui proces.

„Considerăm că Republica Moldova este pregătită de mai bine de un an să înceapă negocierile pe clustere”, a declarat Siegfried Mureșan, menționând că Parlamentul European continuă să ofere sprijin politic și tehnic Chișinăului.

Oficialul european a subliniat, de asemenea, că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este importantă atât din perspectivă economică, cât și de securitate pentru statele membre.

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