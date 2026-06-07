Muravschi, despre Munteanu: Ați venit să ridicați țara, nu să susțineți desființarea ei.

Potrivit acestuia, principala întrebare pentru el era capacitatea lui Munteanu de a acționa independent și de a-și forma propria echipă, transmite noi.md.

„Totul va depinde de în ce măsură își va manifesta autonomia, va demonstra că Guvernul este unul în care el ia deciziile, va reuși să se distanțeze de influența „galbenilor” și va fi independent în formarea Сabinetului de miniștri”, a menționat fostul ministru în cadrul emisiunii „Федоровa Time”.

Muravschi a admis că, la prima etapă premierul ar fi putut să se bazeze pe echipa care i-a fost deja propusă, întrucât nu îi cunoștea pe majoritatea viitorilor miniștri.

„Putea explica că este o persoană nouă și că nu-i cunoaște pe majoritatea oamenilor. Dar am crezut că, după trei-patru luni, vom auzi: acest om nu se descurcă, acesta nu este potrivit, și voi începe să formez un Guvern pe care îl consider necesar. Dar nu am auzit acest lucru”, a declarat el.

Cea mai mare nemulțumire a lui Muravschi a fost provocată de poziția premierului în legătură cu tema unirii Moldovei cu România.

„Spre marele meu regret, el s-a aliniat acestei tendințe, declarând că, dacă mîine ar avea loc un referendum privind unirea cu România, el ar vota pentru”, a spus fostul vicepremier.

După aceea, Muravschi i-a adresat prim-ministrului o întrebare emoțională.

„Domnule prim-ministru, atunci de ce aș mai avea nevoie aici de dumneavoastră? Noi și fără dumneavoastră avem destui oameni care ar face o astfel de declarație. Ați venit să rezolvați problemele țării, să ajutați statul, să vă folosiți cunoștințele și experiența, dar declarați că veți susține desființarea acestui stat”, a subliniat el.

În opinia lui Muravschi, o astfel de poziție este incompatibilă cu rolul de șef al Guvernului.

„Vă demonstrați incompetența ca om de stat, a cărui sarcină este să ridice țara și să lucreze pentru dezvoltarea ei”, a declarat el.