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moldova1.md logomoldova1
15 Iunie 2026, 22:16
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Munteanu: Moldova a făcut un nou pas spre aderarea la UE

Republica Moldova a deschis negocierile pentru primul cluster în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Munteanu: Moldova a făcut un nou pas spre aderarea la UE.
Munteanu: Moldova a făcut un nou pas spre aderarea la UE.

Despre aceasta a declarat premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită în Luxemburg, transmite moldova1.md.

Potrivit prim-ministrului, decizia de a deschide negocierile confirmă recunoașterea progresului țării din partea partenerilor europeni și demonstrează eficiența reformelor realizate.

„Consolidăm instituțiile, continuăm reformele, atragem investiții, asigurăm creșterea economică și ne îndreptăm cu încredere spre Uniunea Europeană”, a menționat premierul înainte de începerea celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale, în cadrul căreia ar trebui să fie aprobată oficial poziția de negociere a părților.

Vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov a numit deschiderea negocierilor un eveniment mult așteptat pentru țară și cetățenii săi. Potrivit acesteia, este vorba despre recunoașterea eforturilor pe care instituțiile de stat și societatea le depun pentru promovarea agendei europene.

Prima etapă a procesului de negociere va fi clusterul „Valori fundamentale”, care include aspecte legate de statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor omului. În procesul de aderare la UE, acesta se deschide primul și se închide ultimul.

După cum a anunțat anterior Marta Kos, toate cele șase clustere de negociere pentru Moldova și Ucraina pot fi deschise până în iulie anul curent.

Sursă
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