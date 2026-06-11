Munteanu, la summitul SEECP: Aspirația Moldovei de aderare la UE este neclintită.

Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, organizat în Bulgaria, informează ipn.md.

În cadrul sesiunii plenare, premierul a subliniat că, de-a lungul anilor, mai mulți participanți la Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) au aderat cu succes la Uniunea Europeană, în timp ce alții continuă să avanseze ferm pe această cale.

Prim-ministrul a mai menționat că Republica Moldova a reușit să avanseze în pofida ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Șeful Executivului a declarat că integrarea europeană aduce deja beneficii concrete cetățenilor.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est a fost înfiinţat în 1996, la iniţiativa Bulgariei, care a dorit să pună bazele unei noi forme de cooperare, după apariţia noilor state pe teritoriul fostei Iugoslavii. SEECP are în prezent 13 membri, dintre care cinci sunt state UE: Grecia, Slovenia, România, Bulgaria și Croația și nouă sunt membre NATO: Grecia, Turcia, Slovenia, Croația, România, Bulgaria, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord. Forumul de cooperare reprezintă un instrument de promovare a intereselor şi politicii comune de integrare în structurile politice, economice, de securitate ale UE, precum și cele euro-atlantice.