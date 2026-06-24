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24 Iunie 2026, 12:17
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Munteanu: Guvernul va acorda ajutor material familiilor celor doi polițiști decedați

Un minut de reculegere în memoria polițiștilor decedați la Sîngerei a fost ținut în cadrul ședinței Guvernului.

Munteanu: Guvernul va acorda ajutor material familiilor celor doi polițiști decedați.
Munteanu: Guvernul va acorda ajutor material familiilor celor doi polițiști decedați.

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că familiile oamenilor legii vor primi ajutoare materiale din mijloacele financiare ale Fondului de Rezervă, transmite tv8.md.

„Vreau să exprim profunda tristețe pe care o resimt în această dimineață în urma tragediei care s-a produs la Sîngerei. Doi tineri polițiști ai Republicii Moldova, Chiriac Mihail și Dragan Nicolae, și-au pierdut viața în timp ce își exercitau datoria, aflându-se în serviciul cetățenilor și al siguranței publice. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegii de la MAI și pentru întreaga societate”, a declarat șeful Executivului.

Banii, în sumă de 2 milioane de lei, vor fi transmiși la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. Pentru viitor, Munteanu a solicitat instituției să minimizeze riscurile la care sunt supuși polițiștii în timpul misiunilor de patrulare.

„Poziționarea mașinii i-a făcut pe cei doi tineri foarte vulnerabili la șoc (...) Desigur a fost și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi putut să fie puțin mai precaută, să fie un obstacol artificial (...) Cred că trebuie să învățăm să minimizăm riscurile pentru colegii noștri”, a menționat Munteanu.

După cum a precizat șefa MAI, Daniela Misail-Nichitin, familiilor celor doi polițiști decedați în accidentul din raionul Sîngerei li se vor acorda câte 1 milion de lei. Banii vor fi transferați prin Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în cel mai scurt timp.

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