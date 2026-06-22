theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
22 Iunie 2026, 19:00
5 570
Copiază linkul
Link copiat

Munteanu, despre procesul de aderare: În relația cu UE, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate

Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu ocazia Summitului UE – Republica Moldova, desfășurat la Bruxelles, unde liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al țării.

Munteanu, despre procesul de aderare: În relația cu UE, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate.
Munteanu, despre procesul de aderare: În relația cu UE, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate.

Șeful Guvernului a subliniat că deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană marchează un pas important, dar nu unul ușor. Potrivit lui, fiecare progres este rezultatul reformelor realizate intern, nu al unor gesturi de curtoazie din exterior, transmite realitatea.md.

„În relația cu Uniunea Europeană, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate. Fiecare reușită este rezultatul muncii pe care o facem aici, acasă. Vorbim de reforme și instituții mai puternice”, a transmis premierul.

El a vorbit despre necesitatea consolidării instituțiilor și continuării reformelor, subliniind că integrarea europeană se traduce în beneficii concrete pentru oameni — infrastructură modernizată, investiții, locuri de muncă și servicii publice mai bune.

„Integrarea europeană înseamnă drumuri mai bune, școli și spitale modernizate, investiții, locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oameni. Avem încă mult de lucru. Dar astăzi știm că atunci când Republica Moldova livrează rezultate, acestea sunt recunoscute”, a mai subliniat Munteanu.

Mesajul vine în contextul în care, luni, 22 iunie, la Bruxelles, a avut loc cel de-al doilea Summit UE – Republica Moldova, unde oficialii europeni au apreciat progresele Chișinăului pe calea integrării. În cadrul discuțiilor, președinta Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele și procesul de aderare la UE. De la Bruxelles, mesajul autorităților este unul de continuitate: drumul european rămâne prioritatea declarată a Republicii Moldova, dar și un proces condiționat de rezultate și reforme interne.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici