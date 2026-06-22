Munteanu, despre procesul de aderare: În relația cu UE, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate.

Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cu ocazia Summitului UE – Republica Moldova, desfășurat la Bruxelles, unde liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al țării.

Șeful Guvernului a subliniat că deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană marchează un pas important, dar nu unul ușor. Potrivit lui, fiecare progres este rezultatul reformelor realizate intern, nu al unor gesturi de curtoazie din exterior, transmite realitatea.md.

„În relația cu Uniunea Europeană, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate. Fiecare reușită este rezultatul muncii pe care o facem aici, acasă. Vorbim de reforme și instituții mai puternice”, a transmis premierul.

El a vorbit despre necesitatea consolidării instituțiilor și continuării reformelor, subliniind că integrarea europeană se traduce în beneficii concrete pentru oameni — infrastructură modernizată, investiții, locuri de muncă și servicii publice mai bune.

„Integrarea europeană înseamnă drumuri mai bune, școli și spitale modernizate, investiții, locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oameni. Avem încă mult de lucru. Dar astăzi știm că atunci când Republica Moldova livrează rezultate, acestea sunt recunoscute”, a mai subliniat Munteanu.

Mesajul vine în contextul în care, luni, 22 iunie, la Bruxelles, a avut loc cel de-al doilea Summit UE – Republica Moldova, unde oficialii europeni au apreciat progresele Chișinăului pe calea integrării. În cadrul discuțiilor, președinta Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele și procesul de aderare la UE. De la Bruxelles, mesajul autorităților este unul de continuitate: drumul european rămâne prioritatea declarată a Republicii Moldova, dar și un proces condiționat de rezultate și reforme interne.