moldova1.md logomoldova1
24 Mai 2026, 13:45
5 658
Munteanu, despre atacurile asupra Ucrainei: Loviturile asupra populației civile nu pot fi justificate

„Loviturile deliberate asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile sunt acte de terorism care nu pot fi justificate”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Declarațiile au fost făcute după atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, în urma cărora au murit și au fost răniți civili, transmite moldova1.md.

„Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, în urma cărora au murit și au fost răniți civili. Loviturile deliberate asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile sunt acte de teroare care nu pot fi justificate”, se arată în mesajul prim-ministrului Alexandru Munteanu.

Republica Moldova susține Ucraina și pe cei care „apără viața umană, libertatea și pacea împotriva agresiunii”, a spus prim-ministrul.

„Gândurile noastre sunt alături de victime, familiile lor și poporul ucrainean”, a scris Munteanu.

Sursă
