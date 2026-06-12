Munteanu: Bunelul meu a fost deportat în Siberia. Nu am avut șansa să-l cunosc.

„Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav, după ani de suferință și muncă forțată, și a murit mult prea tânăr”, a scris Alexandru Munteanu, transmite realitatea.md.

Potrivit acestuia, asemenea istorii se regăsesc în mii de familii din Moldova și continuă să fie transmise din generație în generație. Premierul a subliniat că deportările staliniste au reprezentat „o crimă împotriva unor oameni nevinovați” și o încercare de a distruge comunități, identități și destine.

„Trebuie să ne cunoaștem istoria și să o transmitem mai departe copiilor noștri. Vorbind despre aceste tragedii, înțelegem mai bine cât de prețioase sunt libertatea, demnitatea și dreptul fiecărui om de a trăi în siguranță”, a menționat acesta.

În mesajul său, șeful Guvernului a îndemnat la păstrarea vie a memoriei victimelor represiunilor staliniste și a subliniat că amintirea celor deportați obligă societatea să construiască un viitor în care asemenea tragedii să nu se mai repete.