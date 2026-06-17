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Infotag.md logoInfotag
17 Iunie 2026, 18:09
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Munteanu: Am parcurs jumătate din maratonul spre UE

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că discursul său susținut la Luxemburg, pe 15 iunie, la deschiderea negocierilor privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, a fost apreciat la nivel înalt de reprezentanții altor state.

Munteanu: Am parcurs jumătate din maratonul spre UE.
Munteanu: Am parcurs jumătate din maratonul spre UE.

Prim-ministrul a spus, printre altele: „Am vorbit despre părinții fondatori ai Uniunii Europene, despre Jean Monnet și Robert Schuman”, citează infotag.md.

„Reprezentantul Belgiei a spus: „Uitați-vă, în această țară de mult timp nimeni nu a mai vorbit despre valori în contextul părinților fondatori ai Uniunii Europene””, a povestit membrilor Guvernului său Munteanu.

El a menționat că fiecare etapă pe care o parcurge Moldova în cadrul negocierilor înseamnă consolidarea instituțiilor, îmbunătățirea serviciilor publice și extinderea oportunităților pentru cetățenii Republicii Moldova.

Potrivit lui, procesul de integrare europeană a Moldovei este încă departe de a se încheia.

„Cred că am parcurs jumătate din maraton, încă nu am ajuns la linia de sosire, va dura ceva timp. Dar am parcurs deja un drum semnificativ pe care am vrut să-l parcurgem și pentru care au votat cetățenii noștri”, a concluzionat Munteanu.

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